Sabores que enseñan

En el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael y la Srta. Adriana García, maestra de grado de primer y segundo ciclo, sección A, y la Prof. Graciela Arena, responsable del Taller de Panificación, compartieron con sus estudiantes una jornada muy especial.

Prepararon juntos tallarines y pan casero y luego disfrutaron de una mesa hermosa, decorada con mucho color, calidez y alegría.

Desde la organización y el desarrollo del taller hasta la ornamentación del salón, todo estuvo cuidado con dedicación y compromiso.

La propuesta generó un valioso espacio de encuentro entre los estudiantes, donde compartieron una deliciosa cena que no solo fue un momento de disfrute, sino también una oportunidad para fortalecer vínculos, promover la integración y reforzar valores como el respeto, la cooperación y la solidaridad.

Una experiencia significativa que quedará en el recuerdo de todos por el aprendizaje, la convivencia y la calidez compartida