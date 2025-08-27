Rus: “Nuestro objetivo es que la región de Cuyo sea incómoda para el narcotráfico”

Con la participación de autoridades nacionales, provinciales e internacionales, se desarrollaron en Mendoza las jornadas interinstitucionales sobre análisis forense de drogas sintéticas y nuevas sustancias. El encuentro apuntó a fortalecer la Red Federal de Laboratorios y a coordinar estrategias frente al avance del narcotráfico.

Con un auditorio integrado por especialistas, funcionarios y referentes del ámbito judicial, Mendoza fue sede de una nueva jornada de cooperación técnica y política en la lucha contra el narcotráfico. El encuentro se centró en el análisis forense de drogas sintéticas y nuevas sustancias, la actualización de estándares analíticos para laboratorios forenses y la implementación de sistemas de gestión de calidad.

Estuvieron presentes Alejandro Gullé, procurador del Ministerio Público Fiscal; Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza; Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación; Andrea Chávez, coordinadora general del Ministerio Público Fiscal; y Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. También participaron autoridades de distintos organismos nacionales y provinciales, junto a profesionales técnicos del Ministerio Público Fiscal.

Un avance federal y técnico

El subsecretario Ignacio Cichello destacó la consolidación de la Red Federal de Laboratorios y anunció que el Gobierno nacional ya elevó una propuesta para incorporar 54 nuevas sustancias a los listados de control. “Esto permitirá a nuestro país contar con uno de los sistemas más completos del mundo. Con estas actualizaciones ya hemos incorporado más de 400 sustancias durante la gestión, prácticamente duplicando el universo existente”, explicó.

Además, subrayó la importancia de la presencia de delegaciones de distintas provincias y regiones del país. “Es muy importante contar con esta representación federal, porque demuestra que la red está consolidándose en un ámbito específico como es el de los laboratorios antidrogas”, señaló.

La cooperación internacional

El representante de Naciones Unidas, Lluís Ignacio García Sigman, remarcó la cooperación activa con el Estado argentino: “Hemos podido brindar apoyo técnico en el diseño e implementación de la Red Federal de Laboratorios, fortaleciendo un espacio activo y federal de cooperación”.

El funcionario de UNODC mencionó como prioridades el fortalecimiento de capacidades científicas, la estandarización de la información analítica y la mejora de los sistemas de gestión de calidad. “Nuestro objetivo es que estas jornadas de formación permitan ampliar conocimientos, fortalecer vínculos y seguir construyendo una auténtica red de laboratorios, capaz de ofrecer una respuesta integral frente a los desafíos actuales”, sostuvo.

Mendoza frente al desafío

La ministra Mercedes Rus resaltó la necesidad de fortalecer la articulación regional para enfrentar el narcotráfico. “Estamos trabajando en red con San Luis y San Juan para desarrollar un plan regional de seguridad, con el objetivo de que la región de Cuyo sea incómoda para el narcotráfico y para la circulación de estas sustancias”, aseguró.

La funcionaria también advirtió sobre los índices de consumo en el país: “Argentina lidera los rankings en el uso de drogas psicoactivas. Más de un 3% de la población presenta problemas asociados al consumo. Esa realidad nos genera una alerta y nos convoca a reforzar el trabajo articulado”.

En el caso de Mendoza, destacó el rol central de la Policía provincial: “Cerca del 90% de los procedimientos vinculados al narcotráfico los realiza nuestra propia fuerza, que además cumple funciones en otras áreas de la seguridad pública, trabajando codo a codo con el Ministerio Público Fiscal”.

El rol de la Justicia mendocina

El procurador Alejandro Gullé cerró la apertura resaltando el carácter estratégico de estas instancias de cooperación: “Las drogas generan una gran cantidad de delitos colaterales y constituyen una de las principales preocupaciones cotidianas para el Ministerio Público Fiscal de Mendoza”.

Gullé enfatizó los riesgos de las drogas sintéticas como el fentanilo y la necesidad de un abordaje global: “Si este fenómeno no se enfrenta con intercambio de datos y estrategias comunes, los resultados serán trágicos para toda la sociedad”. Además, valoró la firma de un convenio que permitirá al Ministerio Público Fiscal de Mendoza trabajar en forma directa con el Ministerio de Seguridad de la Nación, intercambiando experiencias y conocimientos de manera concreta.

Un compromiso compartido

Las jornadas reflejaron un compromiso compartido entre Nación, provincias y organismos internacionales para reforzar la capacidad técnica y política del país frente a la dinámica del narcotráfico y las drogas sintéticas. La construcción de una red federal e internacional de laboratorios aparece como la herramienta clave para garantizar investigaciones más sólidas y respuestas integrales ante un fenómeno que exige cooperación constante y actualización permanente.