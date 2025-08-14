Rubros que subieron por encima de la inflación en Argentina en julio 2025

Las vacaciones de invierno explicaron buena parte de las subas de precios de julio. De acuerdo con los datos del INDEC, gran parte de los aumentos de precios fueron explicados por factores estacionales.

La inflación general se aceleró al 1,9% en julio, según informó el INDEC este miércoles. El aumento fue acotado, en relación a lo que podría haber sido el recalentamiento del dólar, y fue impulsado fundamentalmente por factores estacionales.

La división de Recreación y cultura fue la que presentó un mayor aumento, en promedio (+4,8%), en el marco de las vacaciones de invierno y el cobro del aguinaldo. Detrás le siguió el rubro de Restaurantes y hoteles (+2,8%), también traccionado por un mayor consumo en este segmento.

Desde la sociedad de bolsa Facimex pusieron énfasis en el efecto de las vacaciones de invierno; puntualmente, resaltaron incrementos estimados del 9,6% en paquetes turísticos y del 8,6% en hoteles.

El impacto de los precios regulados Transporte también registró un alza del 2,8%. En este caso tuvo una importante incidencia el ajuste convalidado por el Gobierno para el transporte público.

También influyeron otros aumentos en la categoría de precios regulados, como aquellos en Comunicaciones, división que arrojó un aumento del 2,4%.