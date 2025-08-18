Récord de emprendedores y un fuerte impulso económico en el aniversario de Monte Comán

Miles de visitantes llegaron desde distintos puntos de San Rafael, departamentos vecinos e incluso de provincias como San Luis, generando un movimiento inédito en la zona.

La gran afluencia de público -se estiman más de 20 mil personas- se tradujo en un récord de emprendedores y artesanos participando en la feria, a lo que se sumaron decenas de foodtrucks y puestos de comida que durante toda la jornada trabajaron sin descanso.

El efecto derrame alcanzó no solo a quienes montaron stands en el predio, sino también a los comercios tradicionales del distrito —almacenes, rotiserías, kioscos— que mantuvieron sus puertas abiertas durante la jornada dominical y tuvieron múltiples clientes.

Desde la delegación municipal confirmaron que todos los espacios disponibles para puestos se agotaron rápidamente y que los números de ventas superaron ampliamente las temporadas anteriores.

El movimiento económico es de gran valor para Monte Comán. El objetivo de estos grandes encuentros populares no solo apunta a fortalecer la identidad cultural y la recreación, sino que también generan oportunidades concretas de ingresos para familias, pequeños emprendedores y comercios locales

Cada evento se convierte así en una oportunidad para potenciar el turismo interno y reforzar el entramado económico.

La fiesta por los 135 años de Monte Comán es una demostración de que la cultura y la economía caminan de la mano en San Rafael.