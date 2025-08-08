Qué beneficios tiene comer frutos secos a diario, además de proteger el corazón

Incorporar frutos secos a la alimentación puede mejorar el bienestar general gracias a sus propiedades nutricionales. El consumo de frutos secos se remonta a millas de años en la historia humana. En civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesopotamia, los frutos secos ya formaban parte de la dieta cotidiana.

En la cultura mediterránea, por ejemplo, las almendras y los pistachos han sido un componente esencial desde hace siglos, mientras que en América del Norte, las nueces de pecán eran aprovechadas por los pueblos indígenas. En la actualidad, su popularidad creció en todo el mundo, gracias a la evidencia científica que respalda sus beneficios para la salud.

Qué propiedades tienen los frutos secos

Los frutos secos son una fuente rica en grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales. Entre los nutrientes más destacados se encuentran los ácidos grasos omega-3 y omega-6, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, son ricos en antioxidantes, como la vitamina E, que protege las células del daño oxidativo y combate el envejecimiento prematuro.

Uno de los principales beneficios de comer frutos secos a diario es su capacidad para proteger el corazón. Diversos estudios demostraron que el consumo regular de nueces, almendras y otros frutos secos ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”), lo cual previene la formación de placas en las arterias y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas.

Un buen mix de frutos secos a diario trae grandes beneficios para la salud. Foto: Freepik.

Los frutos secos tienen un bajo índice glucémico, lo que significa que no provocan picos repentinos en los niveles de azúcar en la sangre. Resultan ideales para personas con diabetes o para aquellos que buscan controlar su peso. También son una excelente fuente de fibra, lo que promueve una buena digestión y favorece la sensación de saciedad, ayudando a evitar comer en exceso.

Los frutos secos más populares en Argentina

En Argentina, los frutos secos forman parte de muchas recetas tradicionales y su consumo creció durante los últimos años, especialmente por la tendencia hacia una alimentación más saludable. Los más populares son las nueces, conocidas por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, lo que las convierte en uno de los mejores frutos secos para la salud del corazón.

También las almendras, ricas en vitamina E y magnesio, las almendras ayudan a reducir la inflamación y son una excelente opción para mantener la piel y el cabello saludables. El maní, aunque técnicamente es una legumbre, en Argentina se considera un fruto seco. Es una fuente rica en proteínas y es muy utilizada en diversas preparaciones.

Cómo incluir frutos secos en la dieta diaria

Una de las mayores ventajas de los frutos secos es su versatilidad. Se pueden consumir solos como un snack saludable entre comidas o agregarlos a diversas preparaciones culinarias. Por ejemplo, en ensaladas. Se puede agregar almendras, nueces o avellanas para darles un toque crujiente, que aumenta su contenido nutricional.

Otra buena opción son los batidos, en donde se le puede incluir mantequilla de maní o almendras para incrementar la cantidad de proteínas y de grasas saludables. Lo mismo sucede con los postres: las nueces y avellanas son grandes aliadas para tortas, galletitas o incluso como cobertura.

También es posible incluir frutos secos en los platos salados. Una buena idea es agregarle alguna de las opciones a recetas con arroz, quinoa o distintas variantes de la pasta. En cualquier caso, le dará un toque diferente y más nutritivo.

