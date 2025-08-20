Prevenir el síndrome urémico hemolítico, un acto de responsabilidad colectiva

En el marco del Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), el Ministerio de Salud de Mendoza refuerza laimportancia de la prevención con un mensaje claro:

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad grave, que afecta principalmente a los niños, y una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en esta población en la Argentina. Es más frecuente en niños menores de 5 años, aunque puede presentarse durante toda la infancia.

Es una condición médica severa, caracterizada por la siguiente tríada:

– Anemia hemolítica microangiopática: se rompen los glóbulos rojos dentro de los vasos.

– Trombocitopenia: hay una disminución en el número de plaquetas en la sangre.

– Daño renal agudo: puede incluir desde la pérdida de glóbulos rojos por la orina hasta la menor producción de orina, con necesidad de diálisis para remplazar la función renal.

La principal causa en los niños es la infección por la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga o STEC (grupo Shigatoxigénico de E. Coli), que suele adquirirse a través del consumo de alimentos contaminados, especialmente carne vacuna mal cocida, productos lácteos no pasteurizados y agua contaminada.

¿Cómo se transmite?

Se contrae al consumir agua o alimentos contaminados o mal cocidos; en especial, la carne.

¿Por qué es fundamental prevenir el SUH?

El SUH no tiene tratamiento específico y puede derivar en complicaciones graves, como insuficiencia renal, hipertensión o necesidad de trasplante. Los niños que lo padecen pueden quedar con secuelas que se manifiestan incluso años después del episodio inicial

Medidas clave para prevenir el SUH