Por unanimidad obtuvo media sanción el aumento de la pensión a veteranos de Malvinas

El proyecto de Ley para aumentarle la pensión provincial a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, fue aprobado unánimemente por los 38 senadores mendocinos. El proyecto de Ley para aumentarle la pensión provincial a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, fue aprobado unánimemente por los 38 senadores mendocinos.

Al mes de julio, los 339 veteranos cobran una pensión equivalente a dos salarios básicos de la categoría 013, es decir unos 380.000 pesos de bolsillo. La iniciativa pertenece al sanrafaelino Mauricio Sat y a la senadora por San Martín, Marcela Derrache

«Hemos construido consenso con un compromiso a futuro de seguir discutiendo el año que viene la actualización de los valores», señalo Sat.

Añadió que el impacto fiscal es mínimo para el Gobierno, «pero para los veteranos, quienes ya superan los 60 años, el impacto emocional y económico ayuda».

Si bien habrá que esperar la sanción definitiva en diputados, el sureño señaló que “el aumento es una reafirmación de los valores democráticos, patrióticos y de justicia, que deben guiar el accionar del Estado mendocino hacia quienes ofrecieron su vida al servicio de la Nación”.

“Con el nuevo ingreso buscamos acercarnos a las necesidades básicas de nuestros héroes con mayor dignidad, brindándoles previsibilidad en un contexto de alta inestabilidad», señaló.

Destacó además que muchas provincias han avanzado en la mejora de sus regímenes de reconocimiento para los ex combatientes. “Con este proyecto Mendoza se acerca un poco a otras jurisdicciones que ya han actualizado sus pensiones de forma más coherente”