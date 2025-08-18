San Rafael, Mendoza lunes 18 de agosto de 2025
Planetario Malargüe: nuevos horarios y propuestas para descubrir el universo

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 18 agosto, 2025

De agosto a diciembre, el emblemático espacio astronómico renueva sus actividades para el público general y las escuelas, con visitas gratuitas y espectáculos en el domo.

El Planetario Malargüe anunció su agenda de horarios y shows para el período agosto-diciembre 2025, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de experiencias únicas para conocer los secretos del cosmos.

Para el público general, las visitas autoguiadas estarán disponibles todos los días de 8:00 a 21:00 horas de forma gratuita.

A las 17:00 horas se podrá realizar una visita guiada por los Relojes de Sol, Museo Interactivo, Agencia Espacial Europea y Realidad Virtual, también sin costo. La función en el domo comenzará a las 18:00 horas, con un show diferente cada día:

  • Lunes: Tocados por el Sol
  • Martes: Mundos distantes
  • Miércoles: El lado oscuro de la luz
  • Jueves: De la Tierra al Universo
  • Viernes: Arqueoastronomía maya
  • Sábado: La Pregunta de la Vida
  • Domingo: Fronteras

Las escuelas podrán visitarlo de lunes a domingo, con turnos de mañana (10:00 a 12:00 hs.) y tarde (14:00 o 16:00 hs.), exclusivamente con reserva previa a través de la web planetario.malargue.gov.ar

“Descubrí los secretos del cosmos, ¡a un paso de las estrellas!”, es la invitación del Planetario para cerrar el año con ciencia, tecnología y asombro para toda la familia.

 

