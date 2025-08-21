Piden que el seguro agrícola le cueste lo mismo a los productores del Sur que a los del resto de la provincia

El Senado aprobó un proyecto del sanrafaelino Mauricio Sat, que exige que el costo del seguro agrícola tenga exactamente el mismo valor para todos los productores de Mendoza. El Senado aprobó un proyecto del sanrafaelino Mauricio Sat, que exige que el costo del seguro agrícola tenga exactamente el mismo valor para todos los productores de Mendoza.

La iniciativa plantea además que se pueda optar entre un seguro exclusivo contra heladas, uno contra el granizo, o bien uno combinado, de manera que – quienes ya invirtieron en malla – tengan la opción de reducir costos contratando sólo la cobertura de heladas.

«Hoy el sur paga un seguro agrícola más caro que el resto de los oasis productivos. Así y todo, el precio de la uva y de la fruta de las fincas del sur es mucho más barato que el del Este, el Valle de Uco o el Gran Mendoza», expresó el legislador.

Sat cargó contra el Gobierno Provincial por castigar y discriminar a San Rafael, General Alvear y Malargüe, y añadió que «nos quieren dejar sin lucha antigranizo y encima no ponen a funcionar el Banco de Vinos".

Entre los puntos destacados de la iniciativa, se propone establecer una prima única en toda la provincia, sin distinción de oasis productivo, e incorporar la modalidad de seguro exclusivo para heladas.

La propuesta del senador Sat surge en respuesta a los cotidianos eventos climáticos, como heladas tardías y tormentas de granizo, que provocan pérdidas severas y golpean con fuerza a pequeños y medianos productores.

“Esta es una medida concreta y necesaria para brindar un marco de mayor equidad y previsibilidad en el sector agrícola, clave en la economía provincial, aseguró.