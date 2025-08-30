La coordinación del Paso Cristo Redentor informó que el sábado 29 de agosto, la frontera internacional se mantendrá cerrada de forma preventiva en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos.

El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará preventivamente durante la jornada del sábado debido a condiciones meteorológicas desfavorables en alta montaña. “Los informes meteorológicos indican un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera que afectarán las condiciones de transitabilidad seguras”, informaron desde la Coordinación General del Paso Internacional Cristo Redentor.

Además, se recomienda que se informen de forma diaria sobre la reapertura.

Nuevo horario

Las autoridades del paso a Chile anunciaron modificaciones en el horario de funcionamiento para la próxima temporada. A partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de mayo del año próximo, el principal cruce terrestre de la extensa frontera entre Argentina y Chile, el Paso Internacional Cristo Redentor, permanecerá las 24 horas abierto.

De esta forma, se pone fin al horario de invierno, que año a año está vigente durante los meses de junio, julio y agosto.

El paso a Chile operará ahora también abierto durante las noches y las madrugadas debido a las mejores condiciones climáticas que se esperan en los siguientes meses del año. El nuevo horario es clave para facilitar el flujo vehicular que aumenta exponencialmente desde septiembre en adelante.