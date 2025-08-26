Participación del CEBJA Nº 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”

Concurso Educativo “Nuestra Historia en Corto” – 200 años de las Máximas de San Martín Concurso Educativo “Nuestra Historia en Corto” – 200 años de las Máximas de San Martín

El CEBJA Nº 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, Dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, fiel a su compromiso con la formación integral de jóvenes y adultos en contextos rurales, participó con entusiasmo en el concurso educativo “Nuestra Historia en Corto”, organizado en homenaje a los 200 años de las Máximas que el General José de San Martín legara a su hija Mercedes.

La experiencia, guiada por la profesora Eugenia Barraco, trascendió la mera preparación de una producción audiovisual: se convirtió en una valiosa oportunidad pedagógica y comunitaria. Los estudiantes se sumergieron en la lectura, reflexión y reinterpretación de las palabras inmortales del Padre de la Patria, reconociendo en ellas un legado de principios y valores.

Las Máximas sanmartinianas —escritas con la ternura de un padre y la visión de un líder— siguen siendo un faro vigente de valores universales: el amor a la verdad, la justicia, la sencillez, la libertad, la solidaridad, la honradez y la templanza. En cada encuentro, los estudiantes descubrieron cómo esas enseñanzas, forjadas hace dos siglos, continúan dialogando con sus vidas y con los desafíos actuales de su comunidad.

La propuesta permitió revivir la fuerza de la palabra como semilla de futuro: la honestidad como pilar de convivencia, el respeto como base de la paz social, la responsabilidad como compromiso ciudadano y la humildad como virtud que engrandece. Bajo la coordinación sensible y dedicada de la profesora Barraco, se fortalecieron la participación activa, la cooperación grupal y la expresión creativa.

El CEBJA Nº 3-076 se enorgullece de haber sido parte de esta instancia de construcción colectiva de memoria y valores, convencido de que educar no es solo transmitir conocimientos, sino también heredar principios que dignifican a la persona y a la comunidad.