Las dietas de los senadores nacionales volverán a subir y alcanzarán en noviembre los 10,2 millones de pesos brutos, tras el cierre de una nueva paritaria de los trabajadores del Congreso que arrastra de manera automática los haberes de los legisladores.

El aumento se produce en el marco de la cláusula aprobada en abril de 2024, cuando los propios senadores votaron sin debate un esquema de actualización salarial atado a los acuerdos que alcanzaran los empleados legislativos. Así, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que lleva la remuneración a más de diez millones brutos a fin de año. Actualmente, los sueldos oscilan entre 9 y 9,5 millones, dependiendo de si cada legislador adhirió o no al incremento anterior.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había habilitado a los senadores a renunciar “total o parcialmente” a sus dietas, tras la polémica desatada en junio. Solo una parte del cuerpo presentó la nota correspondiente, mientras que la mayoría decidió mantener el aumento. Entre quienes desistieron figuran referentes como Martín Lousteau, Luis Juez, Carolina Losada y Maximiliano Abad, además de otros representantes de distintos bloques.

En cambio, gran parte del interbloque kirchnerista, que conduce José Mayans, mantuvo la actualización, con la excepción de Fernando Rejal y Alicia Kirchner, quien percibe jubilación. La lista de quienes renunciaron se completa con más de 30 legisladores de la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y fuerzas provinciales.

El tema vuelve a tensar la relación entre la política y la sociedad, en un contexto de fuerte ajuste económico y reclamos por austeridad en el gasto público.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/otro-aumento-los-senadores-cobraran-mas-de-10-millones-de-pesos/