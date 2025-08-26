“Nuestra historia en corto”: La Escuela José Mercedes Argumedo obtuvo el primer puesto

Fue en el marco del concurso en conmemoración de los 200 años de las máximas que el general José de San Martín destinó a su hija. En esta experiencia educativa participaron 32 cortos realizados por estudiantes de segundo año del nivel secundario y del primer año del ciclo básico de la modalidad de jóvenes y adultos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que estudiantes de 2° año 6ª división de la Escuela 4-065 José Mercedes Argumedo, de Guaymallén, resultaron ganadores del concurso “Nuestra historia en corto”, una propuesta educativa enmarcada en el bicentenario de las máximas escritas por el general José de San Martín para su hija, Mercedes.

El corto ganador, denominado El legado de un hombre, fue realizado junto a la docente guía Aldana Bustos. Como premio, los estudiantes obtuvieron una salida grupal al Manzano Histórico, en el Valle de Uco.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, destacó que el jurado ─encabezado por la magíster Fabiana Mastrángelo─ evaluó los 32 cortos presentados con base en diversos criterios, como el trabajo en equipo, el rigor histórico, la innovación visual y las fuentes consultadas.

“Lo que vimos fue precioso: estudiantes movilizados a diferentes sitios vinculados con la historia sanmartiniana filmando en locaciones con ideas fantásticas”, señaló Páez.

El segundo puesto fue para el corto San Martín en la actualidad, elaborado por estudiantes de 2° 4ª de la Escuela 4-002 Fray Luis Beltrán, junto a su docente guía Manuela Sánchez Duranti.

El tercer lugar lo obtuvo el corto San Martín padre y la trascendencia de sus máximas para Mercedes, presentado por el CEBJA 3-097 Arnaldo Arturo Lindauer, junto a su docente guía Bruno Moyano.