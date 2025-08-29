NEWCOM: El municipio entregó materiales deportivos a los Clubes de la Liga

El newcom –conocido como “vóley adaptado”– tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años en el departamento, impulsado por el apoyo de la Dirección de Deportes.

Actualmente participan unos 40 equipos, distribuidos entre la Liga Sanrafaelina y la del Este, que reúnen tanto a adultos mayores como a personas más jóvenes que encontraron en esta disciplina una gran alternativa recreativa y competitiva.

En esta ocasión, una docena de equipos disputaron la fecha de la liga local, en un clima de camaradería y entusiasmo.

Allí, los representantes municipales hicieron entrega de equipamiento que permitirá seguir fortaleciendo la práctica del deporte.

“Seguimos colaborando y aportando con las diferentes disciplinas que se disputan en San Rafael. Queremos que todos nuestros vecinos puedan disfrutar del deporte”, destacó la directora de Deportes de la comuna, Alejandra Bajbuj.