Mendoza será sede del Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital

Autoridades y especialistas de Argentina y Chile compartirán experiencias para impulsar la transformación digital y la colaboración entre gobiernos.

Durante los días 19 y 20 de agosto de 2025, de 9 a 13, La Enoteca será escenario del Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital. Se trata de un espacio organizado por el Gobierno de Mendoza junto al Consulado General de Chile en Mendoza, que reunirá a representantes y autoridades de Argentina y Chile junto a destacados especialistas en gestión pública.

El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias y reflexionar sobre innovación, transformación digital y nuevas formas de cooperación que fortalezcan las capacidades de gestión y promuevan políticas públicas más eficientes e inclusivas en la región.

La agenda contempla conferencias magistrales, exposiciones y espacios de diálogo entre los participantes, con el fin de identificar buenas prácticas y generar propuestas que integren tecnología, innovación y participación ciudadana en la gestión gubernamental.

“La transformación digital no es solo una herramienta tecnológica: es una oportunidad para repensar la forma en que los gobiernos se vinculan con la ciudadanía y con otros Estados.

Este encuentro es una muestra concreta del valor que tiene la cooperación internacional para lograrlo”, destacaron desde la organización.

Programa del evento

Martes 19 de agosto

9 – 9:15: Acreditaciones

9:15: Bienvenida institucional y saludo de autoridades del Gobierno de Mendoza, Consulado General de Chile en Mendoza y Universidad Nacional de Cuyo

9:45 – 11: Disertaciones de expertos en digitalización: “Los desafíos de la Transformación Digital en Chile” – José Julián Inostroza Lara, director de la Secretaría de Gobierno Digital, Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile

11: Coffee Break

11:30 – 12:30: “Claves para innovar en el Estado: La experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile” – Orlando Andrés Rojas Romero, Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile

Presentaciones locales: “Modernización del Estado de Mendoza: situación actual y desafíos a futuro” – Maximiliano Jaime, Director de Informática y Comunicaciones, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Gobierno de Mendoza “Transformación Digital de la Universidad Nacional de Cuyo” – Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital, UNCuyo

12:30: Cierre de jornada

13: Almuerzo libre

Miércoles 20 de agosto

9:00: Acreditación y bienvenida

9:30 – 11:00: Disertaciones de expertos:

“Proyecto Paso Centauro” – Ing. Roberto De Rossetti, Secretario de Transformación Digital, UNCuyo

“Región Puerto de Valparaíso, avances y desafíos al 2030” – Víctor Hugo Bahamonde Brintrup, Jefe de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional de Valparaíso y Secretario Ejecutivo de la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Presenta: José María Videla Saenz, Subsecretario de Relaciones Institucionales, Gobierno de Mendoza

11: Coffee Break

11 – 12:30: “Diálogos Binacionales: intercambio de buenas prácticas y desafíos de innovación pública en el ámbito municipal” – Orlando Andrés Rojas Romero, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile.

12:30: Palabras de cierre

Actividades complementarias – Visitas institucionales

Lunes 18 de agosto, a las 15: Centro Universitario UNCuyo, Ciudad de Mendoza

Martes 19 de agosto, a las 15: Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza

Las entradas son gratuitas y pueden adquirirse en la plataforma Eventbrite.