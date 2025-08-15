San Rafael, Mendoza viernes 15 de agosto de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

Mendoza será sede del Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 15 agosto, 2025

Autoridades y especialistas de Argentina y Chile compartirán experiencias para impulsar la transformación digital y la colaboración entre gobiernos.

Durante los días 19 y 20 de agosto de 2025, de 9 a 13, La Enoteca será escenario del Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital. Se trata de un espacio organizado por el Gobierno de Mendoza junto al Consulado General de Chile en Mendoza, que reunirá a representantes y autoridades de Argentina y Chile junto a destacados especialistas en gestión pública.

El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias y reflexionar sobre innovación, transformación digital y nuevas formas de cooperación que fortalezcan las capacidades de gestión y promuevan políticas públicas más eficientes e inclusivas en la región.

La agenda contempla conferencias magistrales, exposiciones y espacios de diálogo entre los participantes, con el fin de identificar buenas prácticas y generar propuestas que integren tecnología, innovación y participación ciudadana en la gestión gubernamental.

“La transformación digital no es solo una herramienta tecnológica: es una oportunidad para repensar la forma en que los gobiernos se vinculan con la ciudadanía y con otros Estados.

Este encuentro es una muestra concreta del valor que tiene la cooperación internacional para lograrlo”, destacaron desde la organización.

Programa del evento

Martes 19 de agosto

  • 9 – 9:15: Acreditaciones
  • 9:15: Bienvenida institucional y saludo de autoridades del Gobierno de Mendoza, Consulado General de Chile en Mendoza y Universidad Nacional de Cuyo
  • 9:45 – 11: Disertaciones de expertos en digitalización: “Los desafíos de la Transformación Digital en Chile” – José Julián Inostroza Lara, director de la Secretaría de Gobierno Digital, Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile
  • 11: Coffee Break
  • 11:30 – 12:30: “Claves para innovar en el Estado: La experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile” – Orlando Andrés Rojas Romero, Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile
  • Presentaciones locales:
    • “Modernización del Estado de Mendoza: situación actual y desafíos a futuro” – Maximiliano Jaime, Director de Informática y Comunicaciones, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Gobierno de Mendoza
    • “Transformación Digital de la Universidad Nacional de Cuyo” – Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital, UNCuyo
  • 12:30: Cierre de jornada
  • 13: Almuerzo libre

Miércoles 20 de agosto

  • 9:00: Acreditación y bienvenida
  • 9:30 – 11:00: Disertaciones de expertos:
  • “Proyecto Paso Centauro” – Ing. Roberto De Rossetti, Secretario de Transformación Digital, UNCuyo
  • “Región Puerto de Valparaíso, avances y desafíos al 2030” – Víctor Hugo Bahamonde Brintrup, Jefe de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional de Valparaíso y Secretario Ejecutivo de la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Presenta: José María Videla Saenz, Subsecretario de Relaciones Institucionales, Gobierno de Mendoza
  • 11: Coffee Break
  • 11 – 12:30: “Diálogos Binacionales: intercambio de buenas prácticas y desafíos de innovación pública en el ámbito municipal” – Orlando Andrés Rojas Romero, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile.
  • 12:30: Palabras de cierre

Actividades complementarias – Visitas institucionales

  • Lunes 18 de agosto, a las 15: Centro Universitario UNCuyo, Ciudad de Mendoza
  • Martes 19 de agosto, a las 15: Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza

Las entradas son gratuitas y pueden adquirirse en la plataforma Eventbrite.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail