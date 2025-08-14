Mendoza será sede del Cyber Bootcamp, capacitación internacional sobre ciberdelitos

El taller se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en la Universidad de Mendoza y reunirá a especialistas internacionales en cibercrimen. Los participantes deberán asistir con notebook para desarrollar las actividades.

Los ministerios de Seguridad y Justicia y Público Fiscal lanzan el Cyber Bootcamp Mendoza, una capacitación internacional enfocada en delitos en entornos digitales. El taller se realizará el 21 y 22 de agosto, de 9 a 16, en la sede central de la Universidad de Mendoza, y contará con especialistas internacionales en cibercrimen. Para participar, los asistentes deberán llevar notebook.

La actividad es organizada por las universidades de Mendoza, Champagnat, Aconcagua, Congreso y Nacional de Cuyo, junto con la Facultad de Derecho, el Laboratorio de Lucha contra el Ciberdelito y Fortalecimiento de Nuevas Tecnologías (CLICLEX) y el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity de Boston University.

La participación es gratuita, con cupos limitados y certificación oficial. Las inscripciones están disponibles aquí. https://forms.gle/roLLK9Jiea9EpLrK6

Capacitación intensiva que combina teoría y práctica

El Cyber Bootcamp es una modalidad de capacitación que combina teoría y práctica en corto tiempo, diseñada para el desarrollo de habilidades aplicadas. En esta edición, se trabajará en el abordaje investigativo de la explotación sexual infantil on-line, incorporando tecnologías avanzadas y criterios de ciberinteligencia operativa.

La formación está dirigida al personal del sistema judicial y de seguridad. Durante las jornadas se abordarán temáticas clave como la detección de casos de explotación sexual infantil en entornos digitales, el análisis de evidencia digital y la identificación de IP sospechosas. Además, se realizará un taller práctico de análisis forense de imágenes y videos.

Entre los disertantes principales se destacan Brian Arroyo, director de Ciberinteligencia y Ciberfraude, y Jonathan Velázquez, director del Laboratorio de Informática Forense de CLICLEX, quienes compartirán metodologías actualizadas y casos de referencia a nivel internacional.