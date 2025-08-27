Mendoza se prepara para el 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica

Por primera vez en San Rafael, este encuentro para pensar y disfrutar de los sabores locales se desarrollará el 9 y el 10 de setiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Contará con importantes invitados. Se podrán degustar platos de nuestra cocina identitaria. Habrá espectáculos artísticos y mucho más.

En la mañana de este martes fue realizada la presentación de la 6ª edición del Foro de Origen e Identidad Gastronómica, que contó con la presencia de la vicepresidenta del Emetur, Cynthia Maggioni; demás funcionarios de esa área, miembros de la Asociación para la Rehabilitación Infantil Down (APRID), institución a la que se le donará lo recaudado por la venta de platos típicos; representantes de las cámaras relacionadas al sector y referentes de la gastronomía del Sur provincial.

Al respecto, Maggioni comentó: “Estamos muy contentos de estar haciendo el lanzamiento oficial de lo que va a ser el 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica de la provincia”.

“El 9 de setiembre, durante La Peña del Foro, se va a hacer una clase en vivo, a cargo de Santiago Giorgini, y se va a poner a la venta esa comida elaborada con productos regionales típicos, a beneficio de la APRID. Buscamos que se conozcan nuestros productos y nuestros platos, y que también haya un fin solidario”, agregó la funcionaria.

Maggioni resaltó que también van a participar las escuelas técnicas agrarias y enológicas de San Rafael, General Alvear y Malargüe, que van a exponer y vender los productos que ellos mismas elaboran. Y aprovechó la ocasión para agradecerles el sector privado de San Rafael y a las diversas instituciones que se sumaron al foro.

Por su parte, José Vázquez, vicepresidente por la zona Sur de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), manifestó: “Me pone muy feliz, siendo sanrafaelino, que en esta ocasión la sexta edición se haga aquí, buscando la federalización de este proyecto que tiene una potencia nacional. Nos pone muy orgullosos que estemos llegando a un momento donde la gastronomía se pone en valor y es un producto turístico, que es lo que buscamos. Esto es una gran oportunidad para toda Mendoza”.

Finalmente, Martín Batista, docente de la orientación Hotelería de la Escuela APRID, el agradeció a la organización del foro “por convocarnos para recibir la donación de todo lo recaudado por la venta de porciones. A nosotros nos sirve muchísimo porque no solamente nos ayuda en lo económico de nuestra institución, sino que además podemos visualizar lo que hacen nuestros alumnos de la escuela especial. Ellos mismos van a ser los que van a despachar a los que compren las tarjetas. Para nosotros es un efecto multiplicador, porque como institución nuestra misión no solamente es formar a los alumnos, sino también insertarlos laboralmente”.

Las tarjetas para canjear el 9 de setiembre, cuando se desarrollará la Peña del Foro, por un menú a beneficio de la APRID se pueden adquirir en 9 de julio 194, San Rafael, y tienen un valor de $10.000.

Espacio para hacer crecer la gastronomía local

El Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza es organizado por el Emetur y la AEHGA, instituciones que se han unido buscando la consolidación de la identidad culinaria local y su proyección a nivel mundial a través de este encuentro anual.

Cada año, desde 2019, Mendoza se convierte en el epicentro de un encuentro único, con la visita de grandes figuras de la gastronomía local, nacional e internacional, en el que se brindan charlas abiertas al público, conversatorios con referentes del turismo, la olivicultura y la vitivinicultura, y mesas de trabajo con profesionales de distintos rubros, como empresarios, periodistas, sommeliers, productores y cocineros.

El objetivo que se persigue es el trabajo mancomunado vinculado con la calidad, los productos identitarios y la cocina local, entre otros ejes.

En los conversatorios se analizan temas relacionados con los productos y las recetas típicas de Mendoza; sus orígenes, su diversidad y su historia, gobernanza, producciones sostenibles, y comunicación y promoción como estrategia para posicionar la gastronomía local en el mundo. Además se abordan la investigación y el desarrollo como valores agregados dentro de la gastronomía y la producción agropecuaria.

Sexta edición

Este año, el Foro de Origen e Identidad Gastronómica llegará por primera vez a San Rafael y contará con la presencia de Santiago Giorgini (La Peña de Morfi), referentes locales de la gastronomía, exposición y venta de productos de emprendedores mendocinos, espectáculos artísticos y venta de porciones de exquisitos platos, a beneficio de la APRID.

Martes 9 de setiembre: La Peña del Foro

17.30: apertura y bienvenida (ballet).

18: Cocina en vivo con Santiago Giorgini (La Peña de Morfi, Telefé).

18.40: entrega de reconocimientos a cocineros que han obtenido premios por su actuación en concursos de gastronomía.

19: masterclass a cargo de Santiago Giorgini.

19.45: música en vivo.

20.20: cena de la peña.

Miércoles 10 de setiembre: Jornada Central

9: apertura y palabras de bienvenida a cargo de autoridades de la AEHGA y el Emetur, junto a autoridades locales invitadas.

10: conversatorio con Santiago Giorgini (chef de La Peña del Morfi) y Patricia Courtois (chef ejecutiva de 5 Suelos Cocina de Finca, Durigutti Family Winemakers).

10.45: presentación del Plan Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM) 2024-2030, con Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur y director del Plan DIGAM y un representante de AEHGA.

11.35: panel “Carnes mendocinas”, moderado por Ana Paula Gutiérrez, directora del Instituto de Gastronomía Argentina (IGA) San Rafael.

Gabriel Jofré (Kume Matrü): producción caprina, de Malargüe.

Osvaldo Fernández: producción vacuna, de General Alvear.

Gianina Bianchi: carnes exóticas, de San Rafael.

12.15: panel “Paisajes con sabor a Mendoza”, moderado por María Sance, presidenta del Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza.

Marcos Amorós: productor de miel, de General Alvear.

Alfredo Baroni: Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmén).

Gonzalo Appiolaza: productor de orégano de San Carlos.

Juan Diego Jurich: Clúster de Ciruela de Mendoza.

Fernando Umar: Umar & Humo, de San Rafael.

Fin de las actividades abiertas a todo público. Comienzo del trabajo de equipos técnicos.

14.30: conformación de las mesas de trabajo DIGAM, coordinada por Laura Zavattieri.

16.30: cierre de las mesas de trabajo y clausura del foro.

Actividades paralelas (en simultáneo)

14 a 16: catas guiadas (actividad gratuita y con cupos limitados).

Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)

Miel

Orégano IG San Carlos

Invitado especial

El invitado Santiago Giorgini es un reconocido cocinero y conductor que a través de la televisión llegó a toda Latinoamérica gracias a sus programas culinarios en Utilísima y por su participación en Morfi: todos a la mesa, emitido por Telefé.

Ingresó al IAG, donde realizó sus estudios durante los años 90. En 1997 trabajó en el restaurante Lo de Tere, en Punta del Este, Uruguay, hasta 1998. Luego volvió a Buenos Aires para trabajar en Cholila, en Puerto Madero, y en Boreal. Viajó al País Vasco, donde trabajó con Martín Berasategui en 2000. Desde 2001 hasta 2005 fue docente en el IAG.

Trabajó en diversos programas del canal Utilísima, como Alé alé, Escuela de cocina y 3 minutos, entre otros.

También participó en publicidades, de Casancrem y Philips, entre otras.

De 2010 a 2013 participó en el programa Al pie del carbón, de la Radio del Plata (AM 1030). En 2013 regresó a la televisión participando en Cocineros argentinos, por la TV Pública, y en 2014 estuvo en Cuestión de peso, por El Trece. Desde 2015 forma parte del equipo de cocineros de Morfi: todos a la mesa y La Peña de Morfi, por Telefé.

Mucho más para disfrutar

Además de las charlas y las presentaciones, durante el foro se podrá recorrer una feria a cargo de emprendedores inscriptos en la Dirección de Economía Social y Asociatividad. Ellos ofrecerán alimentos y bebidas, artesanías folclóricas, productos de decoración, hogar y jardín, indumentaria, instrumentos musicales, juegos y juguetes, insumos para hotelería y gastronomía, artículos de librería y para mascotas, perfumería, cosmética, y limpieza y servicios.

Además se podrá disfrutar del talento del ballet Bairoletos, de General Alvear, y del cantautor Fernando Garro.