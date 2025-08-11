Mendoza lanza una jornada para potenciar a mujeres protagonistas del desarrollo económico

Con clases magistrales, acceso a créditos y formación financiera, el jueves 21 y viernes 22 de agosto se realizará la Jornada de Desarrollo Productivo y Liderazgo en los principales polos productivos de la provincia. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

Con el objetivo de acompañar a las mujeres que impulsan la economía mendocina desde todos los rincones de la provincia, el Ministerio de Producción, a través de su Subsecretaría de Empleo y Capacitación, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanza la Jornada de Desarrollo Productivo y Liderazgo. Esta propuesta territorial se desarrollará el 21 y 22 de agosto en San Rafael, Tunuyán, San Martín y Godoy Cruz.

La actividad forma parte del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres Mendocinas, una política que promueve el acceso real y efectivo a herramientas de formación, financiamiento y acompañamiento para productoras, empresarias y trabajadoras de todos los sectores.

“Esta iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto con María Teresa Badui, representante del CFI en Mendoza, y refleja nuestro compromiso con una economía con igualdad real de oportunidades en todos los rincones de la provincia”, sostuvo Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación.

La funcionaria destacó el propósito de la iniciativa: “Con estas jornadas buscamos acercar herramientas concretas que permitan a más mujeres mendocinas crecer, liderar y proyectar sus negocios. Gracias al trabajo articulado con el CFI, hoy contamos con líneas de financiamiento exclusivas para mujeres, que van desde los 10 hasta los 150 millones de pesos. Se trata de una oportunidad real para escalar proyectos productivos y fortalecer el desarrollo económico con perspectiva de género”.

Durante la jornada se presentarán las líneas de financiamiento exclusivas del CFI destinadas a mujeres mendocinas, disponibles para monotributistas desde la categoría A, como también para empresarias y productoras. Además, se ofrecerá una clase magistral orientada a fortalecer el bienestar financiero, tanto personal como empresarial, brindando herramientas concretas para planificar inversiones, escalar proyectos y tomar decisiones estratégicas.

Cronograma por oasis

Este – San Martín

Fecha: Jueves 21 de agosto

Jueves 21 de agosto Hora: 10:00 a 12:30

10:00 a 12:30 Lugar: Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano, San Martín

Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano, San Martín Inscripciones aquí

Zona Metropolitana – Godoy Cruz

Fecha: Jueves 21 de agosto

Jueves 21 de agosto Hora: 16:00 a 18:00

16:00 a 18:00 Lugar: Espacio Arizu, Manuel Belgrano 1322

Espacio Arizu, Manuel Belgrano 1322 Inscripciones aquí

Sur – San Rafael

Fecha: Viernes 22 de agosto

Viernes 22 de agosto Hora: 10:00 a 12:30

10:00 a 12:30 Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, Luis Tirasso 1025.

Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, Luis Tirasso 1025. Inscripciones aquí

Valle de Uco – Tunuyán