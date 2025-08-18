Mendoza fortalece la gestión estratégica de sus parques industriales con un programa integral de capacitación

Entre agosto y noviembre, referentes y equipos de parques industriales participarán en capacitaciones virtuales y presenciales para potenciar su competitividad, promover su sustentabilidad, mejorar sus condiciones de acceso a financiamiento y fortalecer redes público-privadas.

El Ministerio de Producción ─a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística─ y la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) lanzaron el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Estratégica en Territorio, destinado a referentes y equipos de administración de parques industriales de Mendoza.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar las habilidades de liderazgo, gestión y articulación institucional promoviendo el trabajo en red entre empresas, organismos públicos y el ecosistema emprendedor. El proyecto se desarrolla entre agosto y noviembre de 2025, con tres módulos virtuales y un encuentro presencial de dos jornadas en el Mendoza TIC Parque Tecnológico.

Programa en cuatro etapas

• Módulo 1 – Formación gerencial y habilidades blandas (agosto): liderazgo estratégico, comunicación efectiva, negociación y trabajo en equipo.

• Módulo 2 – Marcos jurídicos y acceso a incentivos (setiembre): normativas vigentes, programas de financiamiento y beneficios fiscales.

• Módulo 3 – Proyecto de gestión estratégica en territorio (octubre): diseño, planificación y simulación de proyectos productivos.

• Encuentro presencial (6 y 7 de noviembre):

– Competitividad logística: cadenas de suministro, conectividad y tecnologías aplicadas.

– Estrategias comerciales y financieras: fuentes de financiamiento, apalancamiento y gestión de costos.

– Sustentabilidad y energías renovables: economía circular, gestión ambiental y energías limpias.

– Espacios de networking y mentorías personalizadas.

Impacto y proyección

Con este programa, Mendoza busca:

• Fortalecer la gestión profesional de sus parques industriales.

• Mejorar las condiciones de acceso a financiamiento y asistencia técnica para proyectos productivos.

• Consolidar redes entre los sectores público, privado y académico, para impulsar el desarrollo.