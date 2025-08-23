Mendoza festeja el Día del Padre Sanmartiniano con historia, cultura y sabores

Este domingo se celebrará en nuestro país el Día del Padre Sanmartiniano, ocasión en la cual Mendoza ofrecerá una agenda cargada de propuestas para toda la familia. Con visitas a sitios históricos y patrimoniales, espectáculos artísticos, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre, mendocinos y turistas podrán rendirle homenaje al Libertador disfrutando de la diversidad cultural y natural de la provincia.

Este domingo 24 de 12 a 18, en la plaza Independencia, la Ciudad de Mendoza celebrará al general San Martín en el marco de Agosto Sanmartiniano, cerrando así la agenda que Capital planificó en homenaje al Libertador. Habrá música, danzas, artesanías y comidas típicas. El cierre estará a cargo del conjunto Los Chimeno. La propuesta reunirá música, danza, historia y gastronomía en un ambiente bien tradicional y con acceso gratuito.

Ese mismo día a las 11 se ofrecerá Cuentos sanmartinianos en la Casa de San Martín, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. También se podrán realizar visitas guiadas en el Museo de Sitio e Interpretación Casa de San Martín (Corrientes 343, Ciudad), el 24 de agosto de 12 a 18.

En el museo Fader se podrá visitar la muestra Iconografía sanmartiniana, que le rinde homenaje a la figura del general San Martín a través de la exhibición de 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes del Taller de Grabado de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la UNCuyo. La entrada será gratuita.

En Lavalle, las actividades comenzarán a las 12 con un acto protocolar, seguido de un tradicional fogón criollo, en cuyo marco será el lanzamiento oficial del concurso escolar “Tras las huellas de San Martín”. A las 12.30, la jornada continuará con un espectáculo artístico abierto a toda la comunidad, con la participación de artistas locales.

En el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, el domingo 24 a las 19 se ofrecerá una nueva función de El pueblo que hizo patria, una representación teatral con más de 40 actores que recrea momentos de la vida del Libertador y su ejército. Las entradas pueden adquirirse en www.entradaweb.com.ar.

En Bodega Carinae (Videla Aranda 2899, Cruz de Piedra, Maipú), desde las 12.30 se podrá disfrutar del Camino de las Peñas, con las actuaciones de Franco González, Entre Viñas, La Parra Cuyana y el Ballet Danzar Entre Cuyanos.

Con esta variada programación, Mendoza invita a mendocinos y turistas a reencontrarse con el legado del Libertador rescatando también su costado más íntimo y humano: el de padre. Historia, cultura, sabores y paisajes se combinan para rendirle homenaje a San Martín en una fecha única.

Pasaporte Nacional Sanmartiniano

Este fin de semana también ofrece una excelente oportunidad para recorrer los diversos sitios relacionados con la vida del general y la gesta libertadora. Se puede profundizar la experiencia a través del Pasaporte Nacional Sanmartiniano ingresando en www.pasaportenacionalsanmartiniano.tur.ar y visitando los 28 hitos ubicados en nuestra provincia.