Mendoza estará presente en el Valparatango 2026

El destacado evento que se lleva a cabo en Chile promete calidad y es por eso que en esta próxima edición se sumará la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Con una larga trayectoria, Valparatango es un evento organizado por la Municipalidad de Valparaíso, en la República de Chile, y se ha convertido en un clásico encuentro para la comunidad porteña, convocante tanto para las agrupaciones culturales de Valparaíso como para el público nacional y extranjero.

Como es tradición, la programación del certamen considera la participación de artistas nacionales e internacionales, además de otros actores/actrices relevantes que mantienen vigente este género de música y danza.

Los próximos días 29, 30 y 31 de enero de 2026 se realizará la edición número 37 del Valparatango y allí estará presente Mendoza, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (OFM).

La presentación de la OFM será el jueves 29 de enero, a las 19, será en el Teatro Municipal de Valparaíso ubicado en la plaza O’Higgins de la ciudad de Valparaíso, con un aforo para 1.300 espectadores. La agrupación llevará a cabo un repertorio popular, con vocalistas argentinos y chilenos.