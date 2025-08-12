Mendoza estará presente en arteBA 2025 integrando el Ente Cuyo Cultura

Por primera vez, Mendoza, San Juan y San Luis participan en forma conjunta en la feria de arte contemporáneo más importante del país y la región, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones y de la Fundación arteBA.

Llega una nueva edición de arteBA y se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto (preapertura, 27 y 28), en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires. Allí, las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis participarán de manera articulada en la 34ª edición.

En una acción inédita, las tres provincias que integran la región de Cuyo conformaron una red colaborativa que posibilita una representación decididamente federal. Esto posibilita visibilizar la gestión cultural desarrollada en el interior del país y promover el trabajo de artistas locales.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI)) acompaña por primera vez una iniciativa de este tipo, reconociendo el valor del proyecto institucional impulsado por la región Cuyo. El proyecto iniciado desde el Museo Franklin Rawson de San Juan y desarrollado en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis, da cuenta de un trabajo colaborativo sostenido orientado a generar oportunidades para artistas de las provincias argentinas, fortaleciendo sus trayectorias y visibilizando escenas independientes de cada provincia.

Mendoza tendrá como representantes a Patricia Suárez Roggerone, Cecilia Carreras, Guillermo Rigattieri, Federico Arcidiácono, Noelia Álvarez y Montserrat Bassols.

La articulación conjunta entre el CFI y sus representantes regionales, la Fundación arteBA y las provincias, ha llevado medio año de acciones, trabajo administrativo y logística para concretar esta primera acción de participación federal.

La coordinación institucional se llevó adelante con autoridades de la Provincia de Mendoza, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura; por la Provincia de San Juan, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte-Secretaría de Cultura, a través de Museo de Bellas Artes Franklin Rawson; y por la Provincia de San Luis, el Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Gestión Cultural e Identidad Sanluiseña.

Los referentes provinciales que integran esta red planifican una presencia destacada en un encuentro de alcance nacional e internacional que representa una oportunidad única para fortalecer el mercado del arte, consolidar la industria cultural regional y posicionar a Cuyo como referente regional.

La participación en arteba 2025 se materializará en un stand institucional conjunto, que marcará un hito tanto para la feria como para las industrias culturales de la región. Allí, Mendoza, San Juan y San Luis exhibirán una selección de artistas que representan la riqueza y diversidad de la producción contemporánea local, con trayectorias consolidadas y propuestas emergentes, una política pública que viene desarrollando sostenidamente el Ente Cuyo Cultura.

Este trabajo conjunto brinda la posibilidad de mostrar la escena a referentes galeristas, coleccionistas, museos y figuras destacadas del arte a nivel nacional e internacional. Es un impulso concreto a la formación artística, que abre puertas a futuras ediciones con presencia institucional de Cuyo en arteBA.

Feria arteBA

La Fundación arteBAes una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Buenos Aires el 16 de octubre de 1991, que genera desde entonces un impacto positivo en su comunidad al incentivar la producción artística contemporánea en Argentina y fomentar que más personas se acerquen a ella promoviendo la circulación de obras de arte.

Con estos propósitos, desde hace más de 30 años, la fundación organiza una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de la región apoyando el arte argentino. Esto, tanto en lo que hace a su inserción en circuitos latinoamericanos y globales, a la concreción de proyectos de largo aliento como a su incorporación en el entorno cotidiano de las comunidades.