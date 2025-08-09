Mendoza dijo presente en la principal feria de turismo de eventos del país

Como parte del calendario anual de promoción turística que lleva adelante el Emetur, nuestra provincia participó en Meet Up Argentina 2025. En él convergen los protagonistas de la industria de reuniones, un espacio para que destinos sede, organizadores, prestadores de servicios y clientes creen nuevos vínculos y oportunidades de negocio.

Organizado por AOCA, asociación que nuclea a los profesionales vinculados a la Actividad de Organización de Congresos, Ferias, Exposiciones, Reuniones Sociales y Empresariales y Burós de la República Argentina, el 6 y 7 de agosto, se realizó Meet Up, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Mendoza participó con un stand, que contó con la presencia de los coordinadores del Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, el Auditorio Ángel Bustelo y el Bufano, de San Rafael, espacios dependientes del Emetur.

Cecilia Canizzo y Marcelo Montenegro, a cargo de los espacios, mantuvieron más de 40 reuniones, con referentes del sector, interesados en desarrollar sus eventos en nuestra provincia.

Por su parte, Gabriela Testa, presidenta del Ente, participó en la Asamblea 171 del Consejo Federal de Turismo, celebrada en el marco de Meet Up.

Meet Up Argentina propuso dos jornadas para debatir el presente y el futuro de la actividad, dándoles voz a sus protagonistas, tanto de Argentina como a nivel mundial, propiciando la innovación del sector.

Testa remarcó que participaron en Meet Up los dos centros de congresos del Estado y “nuestros empresarios del sector privado, que son quienes cierran negocios, para ellos, para quienes trabajamos, para facilitar el logro de que Mendoza sea sede de muchos eventos”.

“También nos alegramos de que, como el año pasado, estamos recibiendo a empresarios turísticos de México y Brasil, en el marco de un fam tour que recorre la provincia, para después ofrecer nuestro destino a sus clientes”, finalizó la funcionaria.

Por su parte, Marcelo Montenegro agregó que se sumaron a la delegación mendocina “los bureau de Mendoza y San Rafael, instituciones que representan al sector privado, con el fin de seguir fomentando el turismo de reuniones, que contribuye a romper los picos de estacionalidad y mantener a la provincia en el ranking de este tipo de turismo a nivel nacional. Además de presentar los espacios, se hizo hincapié en la gran oferta de atractivos y servicios con los que cuenta Mendoza”.

Finalmente, Canizzo detalló que, en el caso de su presencia por el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, “fue una jornada sumamente satisfactoria, concretando más de 40 reuniones con organizadores de eventos, agencias de viajes de incentivos y asociaciones, con el objetivo de posicionar y promocionar a San Rafael como sede de eventos”.