Mendoza destacó el potencial estratégico del paso Las Leñas para la integración con Chile

En la reunión federal realizada en Buenos Aires, la Provincia expuso sobre el túnel binacional, el protocolo de cierres prolongados del Cristo Redentor y la relevancia de los pasos fronterizos. Se subrayó la importancia de Las Leñas para la conectividad de San Rafael, Malargüe y General Alvear con el vecino país.

Mendoza participó en la VI Reunión de la Comisión de Integración Física y Energética del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, realizada en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.

La delegación provincial estuvo encabezada por José María Videla Sáenz, subsecretario de Relaciones Institucionales, quien presentó un informe sobre el paso Las Leñas, sus ventajas y virtudes, y los desafíos de la Entidad Binacional Túnel Internacional Paso Las Leñas (EBILEÑAS) solicitando su conformación.

“Presentamos un informe sobre el paso Las Leñas, donde destacamos los beneficios que podría generar para las provincias del centro de nuestro país; además de detallar el papel que podría tener para descomprimir la situación actual del paso Cristo Redentor”, explicó el funcionario mendocino y afirmó que estas son las “circunstancias relativas a la Entidad Binacional Paso Las Leñas que nuestra provincia impulsa para que se reconstituya desde el primer día de la gestión del Gobernador Alfredo Cornejo”.

De esta manera, mencionó que entre sus virtudes se destaca como un paso estratégico para la provincia. “Se trata de una obra con un enorme potencial, que ofrece múltiples beneficios para la integración regional y para el desarrollo económico de Mendoza”, destacó el funcionario.

Videla Sáenz remarcó además la importancia del Paso Las Leñas como alternativa clave para fortalecer la conectividad internacional de los departamentos de la Zona Sur de Mendoza (San Rafael, Malargüe y General Alvear), favoreciendo su integración directa con Chile y potenciando la actividad comercial y turística de la región.

En la actividad también participó Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, quien destacó el interés y compromiso del sector privado en el avance del proyecto, subrayando su impacto para la competitividad y el desarrollo productivo del Sur provincial. “Desde nuestra Cámara y junto a las entidades que integran la Federación de Cámaras del Sur venimos trabajando no solo en el Paso Las Leñas, sino también en el Pehuenche, para que ambos se habiliten para todo tipo de cargas. Esto es clave porque no solo beneficiaría a Mendoza, sino también a provincias vecinas como La Pampa, que ya se ha pronunciado a favor de esta iniciativa”, sostuvo.

Durante el encuentro también se presentó el caso del Protocolo de actuación para cierres prolongados del Sistema Paso Internacional Cristo Redentor, analizando su aplicación a otros pasos fronterizos del país, ya que el mismo es considerado un caso de éxito para los gobiernos nacionales tanto de Argentina, como Chile.

Finalmente, se debatieron proyectos y prioridades vinculados a diferentes pasos del Corredor Bioceánico Central. Allí se analizó una iniciativa conjunta entre La Pampa y Mendoza con el objetivo de impulsar mejoras en el paso Pehuenche. Estas serán tratadas como parte de una agenda federal en la próxima reunión de la Comisión de Integración Física y Energética que coordina Videla Sáenz en el Consejo Federal de Relaciones Exteriores.

También participaron de la reunión la directora de América del Sur, Natalia Gunski; el subsecretario de Asuntos Nacionales, Esteban Mahiques; y el director de Límites y Fronteras Internacionales de Argentina, Santiago Villalba.