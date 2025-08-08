Mendoza celebra la Final Provincial de los Juegos Sanmartinianos para Personas Mayores

Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a una edición cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo. Los ganadores representarán a la provincia en la final nacional de Salta.

Los días 7 y 8 de agosto, Mendoza vivió una verdadera fiesta del deporte social con la Final Provincial de los Juegos Sanmartinianos para Personas Mayores, una competencia que pone en valor el rol activo de los adultos mayores y promueve el bienestar físico, emocional y social a través del deporte.

Durante dos jornadas, participantes de toda la provincia se miden en disciplinas como tenis de mesa, tejo, ajedrez, truco, sapo, pádel, tenis, newcomb, orientación y circuitos de habilidades. La competencia se desarrolla en diversos espacios: el predio del Estadio Aconcagua Arena, las canchas de tejo ubicadas en el sector sur de la Pista Provincial de Atletismo, las instalaciones del Andino Tenis Club y las canchas del Club Pacífico de Ciudad.

Verónica, de Tunuyán, tiene 65 años y participa en la disciplina de pádel. “Juego hace muchos años y clasificar a la final nacional sería una gran alegría”, expresó. Además, destacó el valor del deporte en esta etapa de su vida: “En estos tiempos que estamos viviendo, el deporte es salud. Nosotros estamos en una etapa en la que podemos seguir activos y vivir con bienestar”.

Por su parte, Alejandro, de Ciudad, también se mostró entusiasmado con la competencia. “Yo juego al pádel y está buena esta posibilidad de tener una instancia de campeonato. Los Juegos Sanmartinianos tienen un buen nivel, es una buena iniciativa y se agradece el apoyo del Gobierno”, señaló.

Este evento provincial no sólo permitió la sana competencia entre representantes de los 18 departamentos mendocinos, sino que también fortaleció los lazos comunitarios, la inclusión y el reconocimiento a las trayectorias deportivas de muchas personas mayores que encuentran en el deporte un motor de vida.

Los ganadores de esta instancia tendrán el orgullo de vestir los colores de Mendoza en la Final Nacional de los Juegos Evita para Personas Mayores, que se disputará del 1 al 5 de septiembre en la provincia de Salta.

Los Juegos Sanmartinianos son impulsados por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, en articulación con los municipios, y representan una política pública sostenida que garantiza el acceso equitativo al deporte en todas las etapas de la vida. Esta edición reafirma una vez más que el deporte no tiene edad para transformarse en una herramienta de encuentro, salud y desarrollo humano.