Mendoza brilla en Asunción y ya suma cuatro medallas de sus deportistas

Julieta Benedetti, Lucía Miralles, Josefina Mella y Martín Mansilla lograron podios en ciclismo de ruta, mountain bike, tiro deportivo y remo, conquistando las primeras preseas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La delegación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzó su participación con un desempeño histórico al sumar cuatro medallas que colocan a Mendoza y a Argentina en lo más alto del medallero inicial. De las 8 medallas que ya posee la delegación nacional, 4 son de deportistas mendocinos.

En ciclismo de ruta, Julieta Benedetti se quedó con la medalla de plata en la contrarreloj individual, marcando un tiempo de 37:06.03 y convirtiéndose en una de las primeras argentinas en subir al podio. En mountain bike Cross-Country femenino, Lucía Miralles también alcanzó la presea plateada, confirmando el nivel internacional del ciclismo mendocino.

Por su parte, Josefina Mella se adjudicó la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10 m aire femenino), y completó una jornada inolvidable para el deporte provincial. En las últimas horas, Martín Mansilla sumó una nueva plata para Mendoza y Argentina en la prueba Cuatro sin Timonel Masculino (M4-), en remo.

Estos logros representan las primeras medallas argentinas en estos Juegos y son el resultado del talento, la disciplina y el compromiso de nuestros atletas.

El subsecretario de Deporte, Federico Chiapetta, expresó: “Felicitamos a Julieta, Lucía, Josefina y Martín. Su dedicación y resultados llenan de orgullo a Mendoza. El Gobierno provincial apoya a los deportistas para que sigan creciendo y dejando huella en el deporte argentino”.