Medalla de Bronce panamericana para JOSEFINA MELLAS EN LOS JUEGOS ASU2025

Continuidad del campeonato Sanrafaelino de Tiro “Lolo y Nicolás Gentile” con nuevo record Sanrafaelino para Roció Morales.

Nuestra Joven tiradora Josefina Mella logró el Bronce panamericano en los Juego panamericanos juveniles, que se están desarrollando en Asunción Paraguay, “ASU2025”. Josefina quien había clasificado a dichos juegos el pasado febrero en el pre panamericano, venía mostrando su prematura madurez a nivel competitivo en el último año con tres competencias internacionales de muy alto rendimiento, lo que a priori la ubicaba en estos panamericanos como candidata a la final, y siendo la mas pequeña en la competencia con sus 15 años recién cumplidos hace un mes, disputó una final increíble logrando el bronce en su último tiro superando a la tiradora cubana que venía peleando mano a mano por ese tercer lugar. Este medalla fue obtenida en su especialidad 10m pistola de aire.

Josefina también participará de la competencia de “10m pistola de aire Evento Mixto” con su compañero Nicolás Colusi quien lograra hoy también la 13ra posición en 10m pistola de aire Hombres. En dicha competencia solo las mejores cuatro parejas competirán por medallas luego de la competencia de clasificación.

En tanto en el ámbito local en la misma disciplina, en la continuidad del Campeonato San Rafaelino de Tiro “Lolo y Nicolás Gentile 2025” su papá Mauro Mella gano la prueba, seguido de Luciano Quinteros y el tercer escalón del podio fue para Julio Martín, completaron la competencia Jazmín Morales y Valentino Martín en el cuarto lugar con un empate absoluto (en puntos centros internos y última serie).

En tanto que en rifle caño de quebrar Roció Morales se Impuso con su mejor marca personal y record Sanrafaelino absoluto de la prueba con 295 sobre 300 posibles. En el segundo lugar se ubicó Isabella Tramonrina y el tercer puesto fue para Giuliano Martín

Pablo L Martín