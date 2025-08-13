Malargüe: Seguimos celebrando el Día del Niño con ciencia y aventura para toda la familia

Con entrada libre para menores de 12 años, el Planetario y el Parque Municipal Huellas de Dinosaurios ofrecen experiencias únicas para que los más pequeños disfruten de un día inolvidable lleno de descubrimientos y diversión.

Este domingo 17 de agosto, la Municipalidad de Malargüe invita a las familias a sumarse a una jornada especial por el Día del Niño, con dos propuestas imperdibles pensadas para los más pequeños.

El Planetario Malargüe abre sus puertas con entrada gratuita para menores de 12 años, quienes podrán maravillarse con las maravillas del universo y vivir una experiencia educativa y entretenida.

Además, el Parque Municipal Huellas de Dinosaurios recibe a los niños sin cargo para que viajen en el tiempo y exploren las huellas de los gigantes prehistóricos que habitaron nuestra región. Una oportunidad única para aprender y divertirse en contacto con la historia y la naturaleza.

La invitación es para toda la familia a disfrutar de un domingo lleno de ciencia, aventura y diversión al aire libre. No te pierdas esta celebración que combina aprendizaje y entretenimiento en un ambiente seguro y amigable.