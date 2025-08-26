Malargüe se suma al Pasaporte Nacional Sanmartiniano, un viaje histórico que despierta emociones y patriotismo

Convirtiéndose en uno de los sitios emblemáticos del recorrido del Libertador, Malargüe invita a vecinos y turistas a recorrer la huella de San Martín, descubrir su legado y obtener el exclusivo pasaporte que premia la pasión por la historia.

Malargüe se encuentra entre los destinos oficiales del Pasaporte Nacional Sanmartiniano, un programa que invita a recorrer los sitios históricos vinculados a la vida y campañas del General José de San Martín, rescatando su legado y promoviendo el turismo cultural y patrimonial.

Esta iniciativa, organizada por el Instituto Nacional San Martiniano, Cuyo Cuna de la Libertad, la Cámara Argentina de Turismo, el Ente Regional Cuyo de Turismo y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, permite a los visitantes documentar sus recorridos, aprender sobre la independencia argentina y conectar emocionalmente con los valores de libertad, patriotismo y altruismo que San Martín defendió.

En Malargüe, el punto de interés es el Paso del Planchón, hoy conocido como Paso Internacional Vergara, por donde la columna al mando del Teniente Coronel Ramón Freire cruzó la cordillera en enero de 1817, rumbo a las ciudades chilenas de Talca y Curicó. Este sitio histórico permite a quienes participan del pasaporte revivir la valentía y determinación de aquellos acontecimientos que marcaron la historia regional y nacional.

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano se completa al reunir 83 sellos, cada uno correspondiente a un sitio histórico. Para lograrlo, los participantes deben visitar los lugares del recorrido, obtener el sello en cada punto designado y completar el circuito completo.

Los aventureros más comprometidos no solo disfrutarán de una experiencia histórica única, sino que también podrán ganar premios increíbles:

Primer premio: un viaje de 7 días para 6 personas a cualquier destino de las 12 provincias sin sitios sanmartinianos.

Segundo premio: una escapada de 7 días para 4 personas a destinos exclusivos seleccionados.

Tercer premio: una aventura de 7 días para 2 personas en paisajes únicos de Argentina.

Para obtener más información visita Bases y Condiciones anexadas, contactarse al correo pasaportenacionalsanmartiniano@gmail.com o al teléfono (0261) 4138510.