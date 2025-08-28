Malargüe: Se desarrolla un Ciclo de Charlas en las escuelas sobre enfermedades zoonóticas y especies ponzoñosas

La Oficina de Veterinaria y Zoonosis, en conjunto con el Área Sanitaria de Malargüe, comenzó a desarrollar un ciclo de charlas en los distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad, con el propósito de acercar a niños y jóvenes conocimientos clave sobre la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

Los encuentros abordan temas de gran importancia como la hidatidosis, el mal de Chagas, los animales ponzoñosos y la tenencia responsable de mascotas. A través de un lenguaje claro y dinámico, los profesionales brindan herramientas para que los estudiantes adquieran hábitos saludables en sus hogares y logren reconocer riesgos en su entorno cotidiano.

Además de reforzar el vínculo entre la salud y el cuidado del ambiente, las charlas permiten derribar mitos, responder preguntas y generar conciencia sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a los animales y las enfermedades zoonóticas.

Con estas acciones, las instituciones buscan no solo transmitir información, sino también sembrar conciencia en las nuevas generaciones, promoviendo una comunidad más informada y comprometida con la prevención y el bienestar general.