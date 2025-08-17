Malargüe: Regresa la Feria Anual “Ella Emprende” a la Plaza Manuel Belgrano

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social anunció el regreso de la Feria Anual de Mujeres Emprendedoras Sociales “Ella Emprende”, que tendrá lugar este domingo en la Plaza Manuel Belgrano.

El evento comenzará a partir de las 15:00 horas y reunirá a decenas de mujeres malargüinas que, con dedicación y esfuerzo, han convertido sus ideas en proyectos concretos que fortalecen la economía local.

Los visitantes podrán recorrer stands con una amplia variedad de productos, desde artesanías, indumentaria y gastronomía hasta propuestas innovadoras en servicios y arte. Además de adquirir artículos únicos, cada compra representa un apoyo directo al trabajo y la independencia económica de las emprendedoras, impulsando el crecimiento de sus negocios y fomentando el desarrollo social de la comunidad.

La feria “Ella Emprende” no solo es una oportunidad para comprar y conocer nuevos productos, sino también para compartir una tarde diferente en un espacio de encuentro, intercambio y celebración del talento local. Desde la organización invitan a vecinos y turistas a sumarse, disfrutar del paseo y aportar su granito de arena para que estos emprendimientos sigan prosperando.