Malargüe pone en marcha su propia adoquinera para mejorar las calles

En un paso clave para la mejora de la infraestructura urbana, la Municipalidad de Malargüe presentó oficialmente su nueva adoquinera, que funcionará en la Fábrica Municipal de Adoquines.

El equipamiento fue recibido en el predio de la ex Fábrica Grassi y será la herramienta principal para optimizar el estado de las calles del departamento.

La producción de adoquines estará a cargo de empleados municipales, quienes también recibirán capacitación específica para operar la maquinaria y perfeccionar el proceso.

Desde el Ejecutivo local adelantaron que este avance se enmarca en el próximo Plan Vecino, una iniciativa que busca sumar esfuerzos con la comunidad para continuar embelleciendo la ciudad.

“Este es un paso más para que Malargüe siga creciendo con trabajo local, calidad en las obras y compromiso con cada barrio”, expresaron desde el Municipio