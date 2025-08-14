Malargüe: Oportunidad para jóvenes: “Clubes Digitales” para aprender programación y crear tu propia web  

La Fundación YPF, junto a la Municipalidad de Malargüe y la Dirección General de Escuelas, invita a chicos y chicas de 12 a 18 años a sumarse a esta capacitación gratuita y online. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto.
La Fundación YPF lanzó “Clubes Digitales”, una propuesta innovadora para que los jóvenes puedan convertirse en creadores de tecnología. La iniciativa, destinada a chicos y chicas de 12 a 18 años, ofrece un espacio de aprendizaje donde podrán programar, diseñar páginas web, trabajar en equipo y comunicar ideas de manera creativa.
Desde la Municipalidad de Malargüe se acompaña esta formación gratuita y completamente online, pensada para que los participantes desarrollen un proyecto tecnológico que les permita adquirir herramientas clave para el futuro. El programa incluye contenidos de pensamiento de diseño, liderazgo y trabajo colaborativo, fomentando la creatividad y la resolución de problemas.
Durante el curso, cada participante tendrá la oportunidad de crear su propia web, aprender los fundamentos de la programación y compartir experiencias con jóvenes de diferentes lugares. La propuesta busca impulsar el interés por las tecnologías y abrir nuevas oportunidades educativas y laborales.
Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de agosto en la web oficial en inscripción aquí . Los cupos son limitados, por lo que se recomienda registrarse con anticipación.