Malargüe: Oportunidad para jóvenes: “Clubes Digitales” para aprender programación y crear tu propia web  

Desde la Municipalidad de Malargüe se acompaña esta formación gratuita y completamente online, pensada para que los participantes desarrollen un proyecto tecnológico que les permita adquirir herramientas clave para el futuro. El programa incluye contenidos de pensamiento de diseño, liderazgo y trabajo colaborativo, fomentando la creatividad y la resolución de problemas.

Durante el curso, cada participante tendrá la oportunidad de crear su propia web, aprender los fundamentos de la programación y compartir experiencias con jóvenes de diferentes lugares. La propuesta busca impulsar el interés por las tecnologías y abrir nuevas oportunidades educativas y laborales.