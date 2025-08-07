Malargüe mantiene su temporada invernal en alta, con más del 80% de ocupación turística

“El promedio general fue del 80%, con una curva ascendente: 81% en la primera semana, 82% en la segunda, 83,5% en la tercera y más del 86% en la cuarta. Esto nos llena de orgullo porque significa que el turista elige Malargüe y que el trabajo está dando frutos”, destacó Von Zedwitz.

El funcionario remarcó que llegaron visitantes de distintas partes del país, especialmente desde Santa Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Los destinos más elegidos fueron los complejos de esquí como Valle de Las Leñas, Real del Pehuenche y El Azufre. También hubo un importante movimiento en el circuito urbano, con visitas al Parque de Huellas de Dinosaurios, el Planetario Malargüe, el Observatorio Pierre Auger, el Volcán Malacara y las reservas naturales como La Payunia y la Caverna de las Brujas.

“Cuando la temporada es buena, se nota en toda la economía local. El turismo es un verdadero motor económico que beneficia desde los alojamientos, la gastronomía, hasta el comerciante que vende un recuerdo. Todos ganamos”, afirmó.

El Director también resaltó el éxito de las acciones promocionales previas a la temporada, como las campañas de invierno en Buenos Aires, Mendoza y en la Región del Maule, Chile. Sumado a esto, la inversión en tecnología fue clave: drones, cámaras 360°, edición profesional, inteligencia artificial y marketing digital potenciaron la visibilidad del destino.

“Algunos de nuestros videos superaron las 100.000 visualizaciones, lo que demuestra el alcance que logramos con una estrategia sólida de comunicación”, señaló.

Finalmente, Von Zedwitz recordó que aún continúa la temporada invernal, con actividades especiales como la celebración del Día del Montañés y la Virgen de las Nieves, que se festeja este 5 de agosto con bajadas de antorchas y eventos culturales tanto en Las Leñas como en el Real del Pehuenche.

Para quienes deseen planificar su visita a Malargüe, se encuentra disponible el sitio web oficial: www.malargue.tur.ar o pueden acercarse directamente a la Dirección de Turismo local.