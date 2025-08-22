San Rafael, Mendoza viernes 22 de agosto de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

Malargüe: Fundación YPF lanza cursos avanzados gratuitos de formación técnica

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 22 agosto, 2025

Con modalidad online y práctica presencial, los cursos están destinados a mayores de 18 años e incluyen áreas como instalaciones eléctricas, instrumentación industrial y energías renovables. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de agosto.

La Fundación YPF, en alianza con la Dirección General de Escuelas y la Municipalidad de Malargüe, anuncia el lanzamiento de sus cursos avanzados de formación técnica, totalmente gratuitos y diseñados para mayores de 18 años.

Los programas combinan clases online con práctica presencial, brindando a los participantes una experiencia educativa integral que fortalece sus competencias en áreas estratégicas para el desarrollo profesional y tecnológico del país. Entre los cursos disponibles se encuentran Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial y Energías Renovables, disciplinas con alta demanda en el mercado laboral.

La inscripción para estos cursos estará abierta hasta el 23 de agosto, y los interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial de YPF: Cursos de Formación Técnica. Esta iniciativa busca impulsar la capacitación técnica, fomentando el acceso a nuevas oportunidades y el fortalecimiento de habilidades clave para el desarrollo de la región.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail