Malargüe fortalece los lazos binacionales con proyectos de desarrollo e integración

El Intendente Cdor. Celso Jaque y parte del gabinete municipal, se reunieron con autoridades del Maule y del municipio de San Clemente para impulsar iniciativas que promuevan la economía, la cultura y el turismo en la región.

En una jornada de trabajo enfocada en la cooperación binacional, el Intendente Cdor. Celso Jaque, acompañado por la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo del Prof. Juan José Narambuena, el Director de Educación Prof. Gustavo Cabaña, el Director de Turismo Daniel Vond Zewitch y el Cdor. Gonzalo Almonacid a cargo de Rentas, se reunieron con el Director Regional del FOSIS de la Región del Maule, Carlos Vergara Zerega, y con el Alcalde de San Clemente, Juan Rojas Vergara, junto a parte de su equipo.

Durante el encuentro, se planificaron proyectos innovadores orientados a visibilizar y potenciar a emprendedoras y emprendedores locales, así como a fortalecer la integración cultural, deportiva, educativa y turística entre ambas comunidades. La reunión también permitió intercambiar experiencias y definir puntos clave para avanzar en el Comité Integrador del Pehuenche.

“El trabajo conjunto con el Maule nos permite construir puentes que fortalezcan la región, promoviendo el crecimiento económico y la cooperación con nuestro vecino país”, destacó el Intendente Jaque.

Malargüe profundiza así su rol estratégico en la región, consolidando lazos que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar de sus habitantes.