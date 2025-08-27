Malargüe: Bromatología recomienda comprar carne molida a la vista del consumidor

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los vecinos respecto al consumo de carne molida. En este sentido, señalaron la importancia de solicitar a los carniceros que el producto sea molido en el momento y a la vista del comprador, evitando adquirir carne previamente preparada.

Desde el área explicaron que esta medida sencilla contribuye a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, ya que la carne molida con antelación puede estar más expuesta a contaminaciones bacterianas o a una incorrecta conservación. Asimismo, remarcaron que la inocuidad alimentaria es clave para cuidar la salud de toda la población.

Las autoridades bromatológicas destacaron que el control sanitario de los alimentos no es una tarea exclusiva de los organismos de control, sino que involucra también a comerciantes y consumidores. En este sentido, pidieron a la comunidad tomar conciencia y adoptar hábitos responsables al momento de realizar sus compras.

“Cuidar la salud es responsabilidad de todos”, enfatizaron desde la Municipalidad, reiterando el compromiso de continuar trabajando en la prevención y la promoción de buenas prácticas de manipulación y consumo de alimentos.

Finalizando ante cualquier duda o consulta podrá contactarse con Bromatologia al 2604061678, ubicado en Saturnino Torres N° 676 o bien a Defensa del Consumidor al teléfono 260-4814082.