Malargüe: Abren inscripciones para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos

Desde el Área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe informaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos, documento obligatorio para todas aquellas personas que trabajan en contacto directo con alimentos.

La capacitación se realizará los días 26 y 27 de agosto, en el horario de 8:00 a 13:00 horas en ambos días, en el Campus Educativo Municipal. Esta formación busca garantizar la correcta manipulación de los alimentos, promoviendo prácticas seguras y responsables que protejan la salud de los consumidores.

La inscripción y el pago deben realizarse en la Oficina de Bromatología, ubicada en Saturnino Torres N° 676, o de forma online escaneando el código QR disponible en el flyer de difusión. Desde el área organizadora recordaron que este carnet es un requisito legal indispensable para el desarrollo de actividades comerciales relacionadas con la alimentación.

Para más información, se recomienda acercarse a las oficinas correspondientes o comunicarse con el Área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe.