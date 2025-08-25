Lule Menem apuntó contra el kirchnerismo por los audios del escándalo: “Es una burda operación política”

“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, comenzó su extensa publicación en la red social X en los primeros minutos de este lunes.
Allí, explicó que se vio “en la obligación” de expresarse al respecto, “por el tamaño de dicha operación”.
“No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO”, remarcó, en mayúsculas, el subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno.
Siempre según ese material, exigían a las droguerías que le venden medicamentos al Estado un retorno del 8% que terminaría -al menos una parte- en manos de la hermana del Presidente.
“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, se defendió Menem.
Y añadió: “Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado”.
“Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis”, insistió.
En ese mismo sentido, destacó “el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción” y subrayó: “No dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”.
En paralelo, encadenó esta «maniobra» de los audios a la inminencia de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, al que calificó como «el último reducto del kirchnerismo».
«No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral», consideró.
Y para finalizar, aseveró: «Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante».
Fuente:https://www.clarin.com/politica/lule-menem-apunto-kirchnerismo-audios-escandalo-burda-operacion-politica_0_R1n5jSqAqs.html