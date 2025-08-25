Lule Menem apuntó contra el kirchnerismo por los audios del escándalo: “Es una burda operación política”

El subsecretario de Gestión Institucional hizo un fuerte descargo en redes por el material sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde también se menciona a Karina Milei.

Dijo que el contenido de ese material es “absolutamente falso” y que lo que se busca es “manchar la honestidad y la imagen de un Gobierno”. Eduardo “Lule” Menem apuntó contra el kirchnerismo al realizar un fuerte descargo tras la salida a la luz de los audios que hablan de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde no solo se menciona su nombre si no también el de Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia.