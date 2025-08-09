Tras la fuerte suba del dólar en las últimas semanas, el mercado de plazos fijos reaccionó con una significativa suba de las tasas de interés, en una movida impulsada por las últimas medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, para contener la presión cambiaria y absorber pesos. En esta nueva «guerra de tasas», una compañía financiera picó en punta y ya ofrece un rendimiento superior al de todos los bancos.

Según supo Noticias Argentinas, la compañía financiera Reba se posicionó como la que más paga en el mercado, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 39% para depósitos a 30 días.

El ranking de los plazos fijos: ¿qué banco paga más?

La competencia por captar a los ahorristas se intensificó y las tasas varían considerablemente entre las distintas entidades.

Reba: 39,00%

Banco CMF / Córdoba / Mariva / Meridian / Voii / Crédito Regional: 38,00%

Banco del Sol: 37,50%

Banco Nación: 37,00%

Banco Bica / Corrientes: 37,00%

Banco Galicia: 36,25%

Hipotecario / Tierra del Fuego / Bibank: 36,00%

ICBC: 35,55%

Provincia / BBVA / Credicoop / Comafi: 35,00%

Las billeteras virtuales, por debajo

A diferencia de los plazos fijos, las billeteras virtuales, que invierten el dinero en Fondos Comunes de Inversión (FCI), ofrecen tasas más bajas pero con la ventaja de la liquidez inmediata.