Luces Led en el renovado corredor de Comodoro Pi/Urquiza

En una importante inversión municipal se instalan 114 equipos de 140 vatios en el tramo de Rawson a Italia.

Además, se colocarán otras 30 luces similares en General Paz y Emilio Mitre en el tramo que va desde Granaderos a Urquiza.

De esta manera se logra cubrir los 2800 metros del nuevo corredor, además de dos de sus principales vías de acceso.

“Es una arteria de mucho tránsito y que cruza la ciudad de Este a Oeste. Ahora cuenta con una iluminación óptima que brinda más seguridad, tanto para los automovilistas como para los vecinos”, destacó el Director de Electrotecnia, Pablo Yagüe.

PLAN DE AVENIDAS Y DISTRITOS

Estos trabajos se suman al plan integral para instalar más de 1000 luces led en Ciudad y distritos.

Las tareas comenzaron en Monte Comán y Punta del Agua, y continuarán por las avenidas Roca, Rufino Ortega, del Trabajo, Moreno, San Martín, Pedro Vargas, Telles Meneses y el distrito El Sosneado.

PRESENCIA DE VANDALISMO

Lamentablemente San Rafael está viviendo una situación de múltiples robos y hechos de vandalismo en el alumbrado público.

“Son flagelos que venimos sufriendo hace tiempo. Por eso pedimos a los vecinos compromiso ante estas situaciones y si ven algo sospechoso lo denuncien al 911”, pidió Yagüe.