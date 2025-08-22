Los Pumas vs. All Blacks: Felipe Contepomi reincorpora a Mateo Carreras y Juan Martín González

El ingreso de Mateo Carreras al conjunto es la principal novedad de la selección argentina. Su ausencia en Córdoba en el plantel de 23 fue la principal sorpresa, por tratarse de un jugador que había sido una fija durante el 2024, año en el que protagonizó todos los encuentros de la ventana de julio y el Rugby Championship como titular (en siete de esos nueve partidos no fue reemplazado). Por licencia por paternidad se perdió los enfrentamientos con Italia e Irlanda de noviembre, y contra Francia ingresó desde el banco. En la ventana de julio de este año fue uno de los que tuvieron descanso obligatorio, tras una larga temporada en Bayonne, su club en Francia, en el que alcanzó las semifinales del Top 14.

Carreras es el rugby que más minutos tuvo en los Pumas en 2024; descansó en la ventana de julio, no estuvo en el estreno en el Championship y ahora vuelve en un partido grande. Fabian Marelli

El tucumano le ganó la pulseada a Rodrigo Isgró, el autor del primer try de los Pumas en Córdoba. Titular en siete de los últimos ocho partidos (el único que se perdió lo tuvo fuera por un golpe en la cabeza), el wing se asemeja a Carreras en algunas cualidades, aunque con distintos perfiles: con su capacidad de salto, el mendocino es una garantía en la lucha en el juego aéreo, una faceta que los Pumas explotaron para salir de su campo con los cajones de Gonzalo García en los partidos frente a British and Irish Lions y All Blacks. Se trata de una destreza que Carreras aún debe pulir. No obstante, el wing de Bayonne es más elusivo en ataque, con mayor capacidad de quiebre. Ambos son férreos defensores, fuertes de piernas y un gran poder de tracción.

En la otra punta Bautista Delguy se ganó la confianza de Contepomi y se mantiene como el otro wing titular, por sus pinceladas en ataque, su picardía y su buen nivel sostenido en Clermont.

Juan Martin Gonzalez gana un line-out frente a Nueva Zelanda, en el último mundial; su desempeño en esa formación es una de las habilidades del tercera línea. Aurelien Morissard – AP

En la tercera línea hay otra modificación: Juan Martín González actuará desde el comienzo y Marcos Kremer quedará como suplente. El despliegue físico y las virtudes en el line-out son los factores para la inclusión de quien entró como relevo el último sábado, en la zona que experimenta mayor competencia en el equipo. Pablo Matera es intocable y Joaquín Oviedo sigue ganando consideración como octavo.