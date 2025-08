Los cinco gobernadores apuestan a largo plazo y parten de un diagnóstico común: “El modelo de Milei no cierra”

No se trata de una definición ligera, sino que se basa en la actividad económica de las regiones del país en las que gobiernan Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). “El modelo de Milei funcionó en 2024, pero ya no lo hace en 2025, lo que nos permite inferir que, a futuro, el modelo de Milei no cierra”, afirma el gobernador consultado por LA NACION.