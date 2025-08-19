Los Alumnos sanrafaelinos llenaron la sala del Teatro Roma durante la cantata «Los Hombres de San Martín»

Por la noche, los sanrafaelinos y visitantes colmaron la sala nuevamente con la función abierta al público.

La obra honra la vida de civiles que colaboraron con la gesta del General José de San Martín en nuestra provincia. Hoy muchas calles mendocinas llevan sus nombres: Tropero Sosa, Álvarez Condarco, Molinero Tejeda.

La obra, escrita por Jorge Sosa, cuenta con la dirección musical de Lisandro Bertín y Nicolás Diez y la interpretación de Patricia Cangemi, Alé Sosa y gran elenco junto al Ballet Folclórico Municipal.