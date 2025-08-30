Lluvias abundantes: consejos para circular con precaución y evitar accidentes

Defensa Civil aconseja tomar precauciones ante la alerta por las copiosas precipitaciones que afectarán a la provincia. Recomienda transitar con cuidado, proteger las viviendas y resguardar a las familias.

Ante el pronóstico de lluvias abundantes para las próximas horas, incluyendo el fin de semana, el Ministerio de Seguridad y Justicia ─a través de la Dirección de Defensa Civil─ le recomienda a la población extremar las precauciones tanto en la vía pública como en el hogar, para prevenir posibles riesgos y accidentes.

Para quienes circulen por las calles aconseja no hacerlo por zonas inundadas o anegadas, y tener especial precaución al llegar a badenes, arroyos o cauces aluvionales deteniendo la marcha del rodado. Además es fundamental manejar a baja velocidad, manteniendo una distancia prudente con otros vehículos y respetando las señales de tránsito.

En cuanto a las medidas que deben tomarse en el hogar recomienda revisar periódicamente el estado de techos, desagües y canaletas, para garantizar el flujo adecuado del agua. También es importante retirar del exterior de la vivienda objetos que puedan ser arrastrados por la corriente, prestando especial atención a aquellos que contengan productos tóxicos, como insecticidas, herbicidas y químicos para piscinas.

Por otro lado se debe evitar sacar la basura, hay que cerrar y asegurar ventanas y puertas, y utilizar un calzado adecuado, evitando así caminar descalzo para prevenir lesiones. En caso de inundación es crucial cortar la energía eléctrica desde la llave general y desconectar los electrodomésticos, para evitar accidentes.

Recomienda también mantener a las mascotas en un lugar protegido, evitar circular innecesariamente por la vía pública y tener listas las mochilas de emergencia personal conforme al Plan de Acción Familiar. Finalmente, tras el cese de la lluvia se debe higienizar la vivienda utilizando una solución de una taza de lavandina por cada quince litros de agua, para garantizar una adecuada desinfección.