Llega “Un bonarda en apuros”

El sábado a las 19, la bodega Dante Robino invita a vivir una experiencia diferente y envolvente con el Wine Concert Nómade: Un bonarda en apuros, un evento especial para celebrar el Mes del Bonarda, una de las variedades emblemáticas de esa casa.

En un ambiente íntimo y rodeados de barricas, los asistentes serán parte de un viaje sensorial inspirado en una trama policial que se revela en tres capítulos a través de la narración en vivo, sonidos envolventes y ambientación olfativa. Todo, mientras disfrutan de tres copas de vino del varietal bonarda servidas en el momento justo.

Con los ojos vendados y en silencio absoluto, durante 90 minutos, cada participante despertará sus sentidos en esta experiencia inmersiva que combinará la palabra, la música, el aroma y el sabor, acompañada por pequeños bocados especialmente diseñados para cada momento y un bocado final que cerrará el recorrido sensorial.

El evento se desarrollará en la cava de la bodega, por lo que se recomienda llevar abrigo y ser puntuales: la puerta se cerrará a las 19.10, para garantizar la experiencia sin interrupciones.

Detalles del evento

Fecha: sábado 30 de agosto.

Hora: 19 (puntualidad estricta)

Lugar: bodega Dante Robino

Con reserva previa y venta online en Entrada web.

Duración: 90 minutos

Recomendaciones: ojos vendados y silencio absoluto durante toda la experiencia. No apta para quienes no toleren estar sin ver por más de 30 minutos.

Wine Concert Nómade es una invitación a descubrir el bonarda desde otra perspectiva, despertando todos los sentidos y celebrando la riqueza de esta cepa.