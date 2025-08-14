Lionel Messi evoluciona de su lesión y se reintegró al grupo de Inter Miami

La Pulga transcurre la última parte de su recuperación de una “molestia muscular leve”, tal como comunicó Inter Miami tras el encuentro contra Necaxa, por la segunda fecha de la Leagues Cup. Hasta acá, el rosarino se perdió dos partidos: la victoria 3-1 contra Pumas que definió la clasificación a los octavos de final en aquel torneo, y la derrota -pesada- contra Orlando por 4-1 en el Clásico del Sol, por la Major League Soccer.

Las primeras informaciones estimaban en “cuatro o cinco partidos” la ausencia de Messi de las canchas, pero su recuperación parece ir mejor de lo esperado. Mascherano, el entrenador, lo necesita cuanto antes en la cancha después de la pálida imagen que dio su equipo ante Orlando. Este sábado, desde las 20.30 de la Argentina, Inter Miami recibe en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a Los Ángeles Galaxy. En caso de que Messi continúe su recuperación en forma positiva no se descarta de que vuelva a ponerse la camiseta rosa. La otra novedad de la práctica de este miércoles fue la ausencia de Rodrigo De Paul, aunque en el caso del ex futbolista de Atlético de Madrid, formado en Racing, el club de la Florida aclaró que no estuvo en el entrenamiento para resolver cuestiones burocráticas, relacionadas con su visado de trabajo.

Luego del encuentro de este sábado ante LA Galaxy, la agenda de Inter Miami incluye el partido de ida de los cuartos de final de la Leagues Cup contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León (México), el miércoles próximo. Luego, la MLS entrará en un parate por la doble fecha FIFA. Allí es cuando Messi -en caso de ser convocado por Lionel Scaloni- viajará a Buenos Aires para entrenarse con sus compañeros en el predio de Ezeiza.

La feroz autocrítica de Mascherano tras la derrota por goleada ante Orlando

«Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. Hubo un solo equipo, y fue Orlando. No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido, nos superaron del primer minuto al último. Nos vamos muy dolidos, preocupados, y nos deja pensando que, si queremos competir, este no es el camino. Desde luego, el responsable soy yo, que soy el entrenador“, dijo el Jefecito tras la caída sin atenuantes en el Clásico del Sol.

Sin detenerse en su discurso, redobló la apuesta y hasta cuestionó la poca actitud de sus jugadores para asumir el compromiso: “Hoy no hay excusas, el fútbol es táctica, es talento, es organización, pero en el uno contra uno yo soy mejor que vos, y tener ese hambre y deseo de que no me vas a superar, y eso hoy no lo tuvimos. Me duele mucho, porque te pueden superar, pero hoy el equipo no tuvo la intensidad que requería el partido. Todos somos responsables; el primero, yo”.

Por eso Mascherano insistió en que su equipo debe reencontrar la ambición y la identidad, pero con su estilo, continuó explicando que la imagen que dejaron estuvo muy lejos de la versión que pretende de Inter: “No hay excusas,había un equipo que tenía más hambre que el otro.Me duele mucho ver la imagen que dejamos”.