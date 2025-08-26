Las raíces y las semillas: un vínculo subterráneo que moldea la biodiversidad mundial

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista Nature Plants, analizó el mayor conjunto de datos global sobre características de raíces y semillas de más de 1.100 especies vegetales. El hallazgo principal: en plantas con asociaciones micorrízicas arbusculares (AM), las semillas de mayor tamaño están vinculadas a raíces más gruesas con una corteza más amplia. Esta estructura radicular permite alojar más hongos micorrícicos, que cumplen una doble función: mejorar la absorción de fósforo -un nutriente clave para el desarrollo de semillas grandes- y proteger a las raíces contra patógenos del suelo.

En cambio, en especies con micorrizas ectomicorrízicas (ECM), que poseen una envoltura fúngica protectora distinta, no se observó esta correlación. Este patrón revela que las estrategias de adquisición de recursos y defensa frente a patógenos no sólo se juegan en la superficie, sino que están profundamente arraigadas en las interacciones invisibles entre raíces y hongos.

Los resultados también muestran que esta coordinación raíz-semilla es consistente en diferentes climas y formas de crecimiento, y tiene implicancias prácticas. “En agricultura y silvicultura, identificar o cultivar especies AM con semillas grandes y raíces gruesas podría ayudar a reducir el impacto negativo de patógenos del suelo y mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes”, señalan los autores.

“El hecho de que el tamaño de órganos tan distintos en forma y función como las semillas y las raíces estén coordinados y que esta coordinación estaría impulsada por la simbiosis con hongos micorrícicos ilustra muy bien como organismos radicalmente diferentes actúan juntos, formando fenotipos enredados. Cada vez encontramos más ejemplos de estas convivencias”, agrega Díaz.

Este trabajo avanza sobre investigaciones previas, incluyendo un estudio liderado por Sandra Díaz y publicado en Nature en 2016, y abre nuevas preguntas sobre cómo las interacciones subterráneas han modelado la biodiversidad y podrían responder al cambio global.