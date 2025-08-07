La nueva variante de Covid: Frankenstein

Cuando parecía que la comunidad general ya casi no iba a hablar más de variantes del Covid , apareció Frankenstein para reclamar su momento de fama. Y lo logró, aunque quizá pueda suponerse que se debe más al rimbombante nombre con el que se popularizó que a su alta circulación en el país o riesgo para la salud pública.

En el país hay circulación exclusiva de Ómicron . Pero dentro de esta hay diversas variantes. Actualmente, se designaron 6 variantes bajo monitoreo (VUM): son identificadas como KP.3, KP.3.1.1, XEC, LP.8.1, NB.1.8.1 y XFG. Además se hace vigilancia sobre una variante de interés (VOI): JN.1

Este año, el Ministerio de Salud de la Nación ha verificado un predominio de las variantes LP.8.1 y XEC. Además, se registran casos de variantes KP.3.1.1, KP.3 y JN.1. Pero a mediados y fines de junio se detectaron casos de la variante Omicron XGF, clasificada recientemente como VUM

Lo que se desprende del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) es que en el país la presencia de XFG es baja. El asunto es que el resto de las variantes muestran una conducta descendente (baja en la circulación), salvo XFG que parece ir en aumento. En el país se ha detectado en 3 muestras sobre 164, hasta el 31 de julio.

Aumento en el mundo

El Ministerio de Salud Nacional advierte que a nivel mundial, JN.1 representó el 15,3 % de las secuencias en la semana 22 (fines de mayo) de 2025, con una tendencia ascendente respecto a las semanas anteriores. Sin embargo, la evidencia disponible a nivel mundial concluyó que es en general de bajo riesgo para la salud pública.

Describe que la variante XFG, la VUM más recientemente designada, fue reportada al 22 de junio por 38 países. En mayo presentó un incremento significativo en la proporción global, pasando del 7,4 % al 22,7%.

Detalla que el ascenso en las proporciones de esta variante se registró en la Región Pacífico Oriental, Región de las Américas y Región Europea.

Qué sucede en Mendoza con la variante Frankenstein

En el Ministerio de Salud de Mendoza aclaran, ante todo, que es una versión del virus considerada de riesgo bajo. Luego subrayan que de las tres muestras en las que se detectó el virus no había ninguna de Mendoza. En definitiva, y aunque con estas cosas -y más en las condiciones actuales de bajo testeo- nunca se puede tener certezas absolutas, por lo pronto, no tendría presencia en la provincia.

Según detallaron desde la Dirección de Epidemiología local, del total de muestras genotipificados en Nación, específicamente en el Instituto Malbrán, 68.3% fueron variantes que no se encuentran dentro de aquellas a las que se hace un seguimiento particular por considerar que podrían implicar un potencial mayor riesgo. En definitiva se trató de algunas que no estaban dentro de las clasificadas como variantes bajo monitoreo (VUM) o variantes de interés (VOI). De estas fueron 112 muestras. En el Ministerio aclararon que de esas 112 solo 3 fueron de Mendoza y ninguna correspondió a XFG.

En el país, luego, le siguieron en presencia la variante LP.8.1 con un 23,2% (identificada en 38 muestras) y XEC con un 3,6 % (6 muestras). Recién entonces aparece XFG, que alcanza a 1,8% de los casos, lo que corresponde a 3 en todo el país.

Por qué se llama Frankenstein

Se la ha denominado de este modo porque surge de la fusión de dos versiones del virus, dos sublinajes de Ómicron. “Quien tuvo la idea de llamar a esta variante Frankenstein es porque tomó la historia de la novela original, donde se agarraba la cabeza de un cuerpo y se le ponía el cuerpo de otro. Lo que sucede con los virus es que si se recombinan entre ellos, dan un linaje distinto», explicó a Infobae Elena Obieta, jefa del servicio de enfermedades transmisibles y emergentes de la Municipalidad de San Isidro y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Esta nueva cepa ya está circulando en el país, como era de esperar, porque los virus viajan junto con las personas”, indicó la experta.

Qué tan riesgosa es para la salud

“Los datos actuales no indican que esta variante cause una enfermedad más grave ni un aumento en la mortalidad en comparación con otras variantes en circulación. Se espera que las vacunas contra la Covid-19 actualmente aprobadas sigan siendo eficaces frente a esta variante, tanto para prevenir casos sintomáticos como graves”, destacó en un informe el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del Instituto Anlis “Dr. Carlos G. Malbrán”, que analiza las muestras.

A nivel internacional, hasta el reporte del 25 de junio, XFG era considerada de bajo riesgo para la salud pública. “Si bien algunos países del Sudeste Asiático, que presentan las mayores proporciones de XFG, reportaron aumentos en casos y hospitalizaciones, no hay informes que sugieran que la gravedad de la enfermedad asociada sea mayor en comparación con otras variantes circulantes”, señala el Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo refiere que no se han reportado datos de laboratorio o informes epidemiológicos que indiquen cualquier asociación entre VOI/VUM y una mayor gravedad de la enfermedad.

Los particulares síntomas de la nueva variante de Covid

Se han descrito síntomas distintivos de esta nueva variante entre quienes se infectan. Dentro de los síntomas que produce, una de las señales distintivas de esta subvariante es el impacto en la voz, lo que no se observaba con frecuencia en infecciones con otras variantes del virus. Es que suele generar ronquera o pérdida total de la voz (afonía prolongada). Quizás por eso se menciona la posibilidad de que ocasione dolores de garganta más fuertes. A esto se agrega boca seca, debilidad e incluso erupciones cutáneas. Se suman los síntomas más típicos del Covid como fiebre, tos seca, congestión nasal, fatiga y dolores musculares.

