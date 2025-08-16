La Municipalidad de Malargüe contará con un nuevo centro de salud para los empleados

La Municipalidad de Malargüe implementará a partir de la próxima semana un nuevo servicio de salud dentro del edificio municipal, con el objetivo de brindar atención inmediata ante cualquier emergencia o necesidad sanitaria que puedan tener los empleados. La iniciativa surge desde el área de RRHH y Contaduría General del municipio en pos del beneficio a la planta del erario.

Un grupo de enfermeras, que forman parte del personal municipal, estará disponible durante el horario laboral en un espacio especialmente habilitado entre el área de Rentas y Mesa de Entradas. Este nuevo equipo prestará asistencia primaria en salud, mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes dentro del municipio.

En este sentido, el cuerpo de enfermeras manifestó que “Es un proyecto que surge pensando en el empleado municipal; nace a base de ser empleadas municipales y enfermeras, y abarcara dependiendo de las necesidades de cada agente. La idea principal es realizar una atención primaria, para tener una prevención de salud y mejorar el cuidado de los mismos.”

Para comunicarse con el centro de salud municipal, se ha habilitado la línea directa 2604 03-0995, disponible para emergencias internas y consultas relacionadas con la atención que brindarán las enfermeras.

Este nuevo servicio representa un avance importante en el cuidado del personal, el compromiso del municipio con la salud y el bienestar de sus trabajadores.